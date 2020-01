Marvel redémarre certains personnages légendaires des années 90

Les héros des années 90 reviendront Marvel dans les années 2020 pour créer une nouvelle génération d’histoires.

Marvel Il redémarre les New Warriors avec sa propre série cette année dans le cadre des conséquences d’Outlawed. L’écrivain Daniel Kibblesmith (Loki, War of the Realms: Omega) et l’artiste Luciano Vecchio (Ironheart) sera chargé de créer une ère complètement nouvelle pour ces “héros des années 90”. Les auteurs promettent de proposer de nouveaux rebondissements ancrés dans une charmante nostalgie pour emmener l’équipe dans les années 2020 sans perdre l’essentiel de ses origines dans les années 1990.

Nouveaux guerriers est apparu pour la première fois sur les pages de Le Mighty Thor numéro 411 en 1989, et a aidé à définir les bandes dessinées des années 90 Marvel. Cependant, le tournant du siècle n’a pas été bon pour ces jeunes héros, car l’équipe a été décimée lors d’un événement brutal qui a fondamentalement déclenché la guerre civile. Pendant que les membres de cette équipe entraient et sortaient de la continuité des histoires de Marvel (sauver le monde avec désinvolture, etc.) Après les événements de la guerre civile, ces dernières années, les New Warriors semblaient disparaître lentement.

Ce sont des personnages avec une grande base de fans.

Dans une interview, l’écrivain Daniel Kibblesmith Il a atteint le cœur de ce que cela signifie de ramener ces personnages en disant: “Les New Warriors ont cliqué, donc ils feront toujours partie de l’intrigue de cet univers et auront toujours un impact lorsqu’ils reviendront ou partiront.”

Sur Twitter, l’artiste Lucchiano Vecchio doublé l’émotion de Kibblesmith, se réjouissant de presque tous les aspects de cette relance d’une nouvelle version de Silhouette pour voir ses créations de personnages entre les mains de RB Silva (Incoming, X-Men) pour une couverture éblouissante.

Peut-être que son retour dans les bandes dessinées de Marvel signifie qu’ils peuvent faire le saut au cinéma.

