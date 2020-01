Marvel renomme Hulk le plus dangereux

A partir de maintenant Hulk le plus dangereux de Marvel Il a un nom différent qui définit le mieux son nouveau statut.

SPOILERS attention de la bande dessinée Marvel L’Immortel Hulk numéro 29 d’Al Ewing, Tom Reilly, Matias Bergara, Chris O’Halloran et Cory Petit.

Joe Fixit, plus communément appelé Hulk gris (Hulk gris), est un monstre plein de colère, capable de tout détruire sur son passage. Cependant, il est également beaucoup plus intelligent qu’il n’y paraît, ce qui lui donne une perspective unique pour se refléter.

Mon récemment, Joe Fixit a subi un petit changement de personnalité, en partie à cause de la Bruce Banner Il a commencé à accepter les différents Hulks. Toujours dans les histoires de Marvel, nous apprenons que Joe a un nouveau surnom: Sunshine Joe.

Nous l’entendons dans une conversation avec Doc Samson et Betty Ross, qui explique comment la relation de Bruce Banner avec ses différents Hulks, tels que Joe et Devil, a changé au fil du temps. Initialement, les tendances hédonistes de Joe ont effrayé Bruce, lui faisant ressentir un profond sentiment de honte pour cette itération. Il garda Gray Hulk caché et réprimé, le laissant seul la nuit.

Cependant, ces derniers mois, Bruce a conclu un accord avec Joe, lui permettant de sortir plus au soleil, lui donnant la possibilité de sortir dans le monde. Voilà pourquoi il s’appelle maintenant “Sunshine Joe.”

Et, en fait, être accepté a modifié la relation de Joe avec le monde et les autres personnes dans sa tête. Il est devenu plus réceptif et travaille pour aider le plus grand bien qui l’entoure. Il semble que lorsque Bruce a accepté les autres Hulks, ils ont tous grandi en tant qu’individus et veulent devenir un tout plus grand.

Joe Fixit est l’un des plus dangereux de la psyché de Bruce.

Bien qu’il soit moins fort que Hulk sauvage, est beaucoup plus intelligent. Cela lui donne un avantage sur le reste, mais, en plus d’être rusé, il est également égocentrique et destructeur sur le plan émotionnel. Il veut ce qu’il veut et fera tout ce qu’il faut pour l’obtenir.

Bien sûr, il est possible que Joe Fixit a changé … Mais il y a aussi la possibilité que ce ne soit qu’une façade. Personnage Marvel Doc Samson cela indique même que Devil Hulk Il est devenu plus amical et coopératif, ce qui semble très suspect. Après tout, ce sont des personnifications des pires caractéristiques de Bruce Banner, manifesté physiquement. Oui, ce sont des entités sensibles avec leurs propres personnalités, mais les traits plus hédonistes et égoïstes de Joe disparaîtraient-ils soudainement parce que Bruce lui donne le temps de sortir au soleil?

Hulk gris Il est un monstre intelligent et pourrait avoir son propre agenda personnel qui guide toute une série d’événements. Mais selon cette même logique, il pourrait être injuste de le soupçonner de cette façon. Si les bandes dessinées de Marvel L’Immortel Hulk a montré quelque chose, c’est que le système psychique de Hulk a évolué. Ce n’est pas seulement une bête en cage. Puisqu’il s’agit d’un système de personnalités distinctes, ils veulent la même chose: être leur propre personne individuelle.

Il arrive que Joe ait enfin l’opportunité de devenir une entité à part entière. Cela signifie que nous verrons différentes nuances de sa personnalité, y compris son côté plus doux. Bien que tout cela puisse changer au moment où quelque chose perturbe le système Hulks. Mais pour l’instant, Sunshine joe Il a l’avantage du doute, même s’il peut encore devenir une véritable ombre qui plane sur l’état d’esprit fragile de Bruce.

