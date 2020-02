Marvel révèle la mort de Doctor Strange et Scarlet Witch

Marvel révèle la fin du monde magique et la mort de Doctor Strange et Scarlet Witch.

SPOILERS attention du Docteur Strange: The End numéro 1 Leah Williams, Filipe Andrade, Chris O’Halloran et Clayton Cowles. L’univers Marvel est riche en éléments magiques, des personnages mystiques aux lieux immergés dans sa propre tradition surnaturelle. Cependant, en raison des événements de cette bande dessinée qui se déroule dans un futur dystopique alternatif, la magie est presque éteinte. Le Sorcier suprême est donc le seul utilisateur de magie vivante qui reste sur Terre. Et ils montrent le destin tragique des compagnons de cet Avenger comme Sorcière écarlate.

Avec le reste de la communauté mystique décimée, la maîtrise de la magie du docteur Strange a été considérablement réduite. La carrière de Jason Aaron dans la série principale de ce personnage Marvel a révélé que la magie a non seulement un coût mais a également besoin de son propre écosystème pour survivre, et Wong maintient des étudiants fidèles pour aider à nourrir le monde magique. Cependant, Wong est mort il y a longtemps et la communauté magique est partie. Le Magicien du Sorcier Suprême est désormais une figure spectrale visible uniquement par Strange et résidant à l’intérieur d’un cabinet enchanté à l’intérieur du Sancta Sanctorum.

Wong n’est pas le seul grand utilisateur de magie à avoir trouvé sa fin mortelle.

Il est révélé que Scarlet Witch a développé un cancer terminal, mourant avant qu’elle ne puisse aider le docteur Strange à libérer Magik d’une prison extradimensionnelle. La perte de son vieil ami et allié avant qu’elle ne puisse terminer sa mission de sauvetage magique a visiblement pesé sur Strange et est blâmée pour son échec. Frère Voodoo est également mort bien que sa fin reste un mystère. Cependant, Scarlet Witch et Brother Voodoo ont leurs propres rôles à jouer dans la rédemption de Doctor Strange, même au-delà de la tombe.

Ceci est sa mort.

Sachant que son propre temps touche à sa fin, le docteur Strange exhume les restes de la sorcière écarlate, avec le corps de Jericho Drumm également en remorque. Utilisant un dernier enchantement, il semble se suicider, consommé dans une flamme verte et devenir une figure dans un cabinet mythique semblable à Wong.

Cependant, le sacrifice du dernier utilisateur de magie vivante dans l’univers Marvel s’est avéré être la dernière opportunité d’expiation. Depuis qu’il a pu accomplir une mission qu’il avait entrepris de terminer il y a des années: le sauvetage de Magik.

Il est révélé que Magik est piégé dans une prison surveillée par Eternity, qui existe en dehors du temps et de l’espace et relativement inchangée depuis son apparition dans le présent relatif de l’univers Marvel. Le sacrifice du Docteur Strange libère Magik, qui prend le titre de Sorcière Suprême à son retour sur Terre. Lors de son installation dans le Sanctum Sanctorum, Magik a l’esprit de Strange comme compagnon, et souligne qu’il est un fantôme particulièrement curieux, car elle est la dernière utilisatrice de magie vivante dans l’univers Marvel.

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.