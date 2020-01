Marvel révèle la seule chose qui peut tuer Deadpool

Comment Deadpool peut-il mourir? Maintenant merci à Marvel Nous avons déjà une réponse à cette question et qui est capable de la mettre en œuvre.

Bien qu’il semble que Deadpool Il est impossible de tuer, la vérité est que nous pouvons voir sa fin. Et la façon dont il tombe est aussi ridicule qu’on pourrait s’y attendre dans ce personnage bien-aimé de Marvel.

Ils ont présenté différentes bandes dessinées où l’on peut voir la fin des héros les plus importants. La mort de Miles Morales c’était exactement la bonne pour Spider-manet le sacrifice héroïque de Venom est devenu cosmique à un niveau jamais vu auparavant. Mais .. Et Deadpool? Son facteur de guérison semblait le rendre immortel.

Qui pourra le tuer?

Les fans qui attendent ça Deadpool se termine en raison de l’échec du facteur de guérison, ils ne le font pas bien. Ceux qui le tueront sont: sa version avec une armure de style Transformers, un bébé Franklin Richards avec un gant Infinity et Marvel’s Death. Ainsi, tous ceux qui s’attendaient à une fin sombre et sombre semblent se retrouver avec une histoire folle et drôle.

Synopsis de la bande dessinée de Marvel Deadpool: la fin.

L’HISTOIRE FINALE DE DEADPOOL! Il peut sembler que Wade Wilson est immortel, mais il y a plus d’une façon d’y mettre fin… Mais ne vous fiez pas à ma parole! Le scénariste de Deadpool, Joe Kelly, et l’artiste de Deadpool qui a battu des records, Mike Hawthorne, se réunissent pour le prouver!

Alors qu’ils tuent Deadpool dans les bandes dessinées, ils se préparent pour leur passage à UCM (Univers cinématographique Marvel). Depuis le troisième épisode, il rencontrera les Avengers, Spider-Man et le reste des personnages du film. Mais pour cela, vous devez traverser le Multivers, quelque chose qui pour les anti-héros n’a rien d’inhabituel. Ryan Reynolds l’interprétera donc une fois de plus et bien que cela n’ait pas été confirmé, ce sera sûrement en 2022 ou 2023.

Article précédentAlternative Harley Quinn (Margot Robbie) dans Suicide Squad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.