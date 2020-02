Marvel révèle l’identité de la fille de Pícara et Gambito

La relation dans Marvel de Voleur et Gambit Cela a toujours été compliqué, en partie à cause de ses pouvoirs, mais il semble qu’ils auront une fille à l’avenir.

Attention SPOILERS de Captain Marvel: The End number 1 comicpar Kelly Thompson, Carmen Carnero, David Curiel et Travis Lanham. L’un des premiers actes du Conseil silencieux de Krakoa au début de la relance des X-Men en L’aube de X C’était pour créer une série de lois que les mutants doivent respecter. Parmi ces lois figurait «Make More Mutants», qui conseillait aux habitants de Krakoa d’être fructueux et de se multiplier. Cependant, cela est plus difficile pour certains que pour d’autres, en particulier pour Voleur et Gambit.

Dans Excalibur numéro 6, Pícara a déclaré à Gambito qu’il ne voulait pas avoir d’enfants, en grande partie en raison du danger que ses capacités d’absorption d’énergie pouvaient représenter pour un enfant dans l’utérus. Il a également exprimé une certaine réticence à laisser plus de gens entrer dans sa vie, au moins à ce moment-là. Cependant, Captain Marvel: The End numéro 1 révèle un avenir dans lequel Voleur et Gambit Ils ont une fille.

Elle est la combinaison parfaite des deux parents.

Captain Marvel: The End numéro 1 commencer par Carol Danvers Hors du monde, plein de regrets pour son échec à sauver la Terre d’une attaque des décennies plus tôt. Ensuite, son localisateur s’éteint avec un message qui dit: “Avengers réunis.” Cela la conduit à enquêter sur la Terre pour la première fois depuis des années. La planète est maintenant une friche glacée, mais la Captain Marvel il découvre que plusieurs de ses anciens alliés ou de ses enfants sont encore en vie.

Parmi celles que Carol connaît initialement, il y a la fille de Pícara et Gambito: Irene Adler / Destiny. La jeune femme a les yeux rouges de Gambito et les cheveux blancs rayés de Pícara. Il aide également à vaincre le monstre qui menace les derniers habitants de la Terre, ce qui indique qu’il est formidable.

La façon dont le couple a réussi à surmonter les capacités d’absorption de pouvoir de Pícara pour avoir une fille n’est pas entièrement claire dans Captain Marvel: The End numéro 1. Dans la bande dessinée relancée de L’aube de XElle a le contrôle de ses pouvoirs, mais cela ne signifie pas nécessairement qu’elle ne peut pas nuire accidentellement à son enfant pendant sa grossesse, ce qui est clairement ce qu’elle craint Excalibur. La solution est un bracelet amortissant qui lui a permis de supprimer ses capacités mutantes, il a donc pu jouer un rôle dans la naissance de Irene.

Cependant, il est également important de garder à l’esprit que les histoires de Marvel’s End ils ne sont généralement pas canoniques, il est donc possible que la bande dessinée se déroule dans un univers dans lequel l’exécution actuelle de Excalibur cela ne s’est jamais produit et Pícara a choisi d’avoir un fils avec Gambito.

