Marvel révèle l’image d’un céleste dans l’éternel

Le film Marvel de L’Éternel Il donnera plus d’informations sur les puissants Célestes qui ont vécu il y a longtemps.

Les films déjà sortis Univers cinématographique Marvel ont déjà donné des informations sur Les Célestes, mais ce sera dans L’Éternel quand on peut vraiment connaître beaucoup de détails. Puisque ce sont eux qui ont créé la course qui jouera dans ce nouvel épisode de l’UCM.

Dans Gardiens de la Galaxie (2014) la station spatiale Sapiencial (Knowhere) a été créée dans les vestiges d’une station céleste, en plus Le collectionneur Il a parlé de la façon dont l’un d’eux a rasé des mondes entiers avec la Power Gem (Demeure). Dans Gardiens de la Galaxie Vol 2 (2017), le méchant EGO dit qu’il est céleste et son objectif est de “ne faire qu’un” avec l’Univers.

Le film L’Éternel suivez les histoires de la légende Marvel Jack Kirby et maintenant nous pouvons voir plus en détail à quoi elle ressemblera grâce à un Marvel’s Concep Art.

Le film le plus différent de la franchise.

Si, pour une raison quelconque, Univers cinématographique Marvel C’est parce que les films forment une histoire très cohérente. Il y a des trous qui ont été recouverts par d’autres livraisons et qui ont généralement réussi à former une saga qui semble sans fin. Mais L’Éternel Ce sera différent de tout ce que nous avons vu jusqu’à présent. Puisqu’il ne sera pas défini sur la chronologie actuelle qui a commencé avec le film Iron man (2008) et qui a connu son moment le plus Avengers: Fin de partie (2018).

L’Éternel Ils sont un groupe d’êtres puissants et immortels qui ont été créés par les Célestes. Grâce à leurs dons, ils étaient considérés comme des dieux par l’humanité. Quelque chose de similaire à ce qui est arrivé aux Asgardiens par les civilisations nordiques. Le film aura une partie sur Terre et une autre dans le cosmos.

Dans le casting se démarquer Angelina Jolie, Kit Harington, Richard Madden, Salma Hayek et Gemma Chan

Los Eternos sortira le 30 octobre 2020. Ce sera le 25e film de Marvel Studios.



