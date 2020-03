Marvel révèle l’origine sombre du futur Captain America

Partager

Un nouveau Captain America a rejoint le futur Marvel Avengers, créé de la même manière que Steve Rogers, mais conçu pour être le contraire.

Attention SPOILERS de la bande dessinée Marvel Avengers of the Wastelands numéro 2. L’avenir le plus sombre de Captain America il a finalement été révélé, avec une origine controversée que personne ne pouvait attendre du successeur de Steve Rogers. Puisqu’il pourrait être un héros ou un méchant.

Les histoires d’origine de Captain America Le présent et l’avenir sont similaires. Puisque les deux ont été conçus pour mettre fin à une ère de guerre. Mais quand Steve Rogers Il est devenu un super soldat pour combattre dans la Seconde Guerre mondiale contre l’Allemagne nazie. Il Captain America, qui a maintenant rejoint le futur Wasteland Avengers, a été créé pour aider le fascisme à gagner. Et comme Steve, il s’est porté volontaire pour le poste.

L’origine sombre du héros.

Dans le futur de Wasteland d’un Univers Marvel, ce nouveau Captain America révèle la stratégie de Docteur Doom de prendre pleinement le contrôle des citoyens une fois Nouveau Latveria:

«Je n’avais pas d’emploi et je n’avais pas d’argent. Et puis je me suis porté volontaire. Sur les milliers de personnes qui ont soumis la demande, seulement 400 d’entre nous ont réussi les premières séries de projections. Et seulement 99 nous allons au deuxième tour. Un pour chaque flacon restant. Et parmi ceux-ci … seuls deux d’entre nous ont survécu en recevant une injection de sérum super-soudé. Bien que deux Captain America, étaient plus que suffisants pour gagner n’importe quelle guerre. »

Mais après quelques incidents, il a été accusé d’être un traître et n’a pas eu d’autre choix que de s’enfuir … Ainsi, il a commencé à découvrir le cœur de la Captain America, le grand héros de Marvel.

Ce n’est que lorsque la vérité sur la guerre et la tyrannie est devenue évidente qu’il a choisi de devenir un héros et un défenseur des innocents. Pour Steve Rogers, ce choix n’était pas nécessaire pour être un héros, ni même un homme bon. Ce qui signifie qu’il n’est pas approprié qu’il ait adopté l’héritage de Captain America en conséquence … Alors j’espère qu’il pourra diriger avec les Wasteland Avengers dans ces histoires passionnantes de Marvel.

Partager

