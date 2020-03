Marvel révèle pourquoi le docteur Doom est immortel

L’un des ennemis les plus puissants des Marvel Avengers révèle la partie du docteur Doom qui est immortelle.

SPOILERS attention du Docteur Doom numéro 6 par Christopher Cantwell, Salvador Larroca, GURU-eFX et Cory Petit. dans cette Bande dessinée Marvel nous pouvons voir le méchant du Fantastic Four avec le professeur de voyage temporaire Kang le conquérant, faisant un itinéraire routier à travers l’ouest des États-Unis. Les tensions augmentent à mesure que les egos entrent en collision.

À la fin de votre voyage, Kang frappe le docteur Doom avec une “arme ultra diode” destinée à saper la volonté de l’objectif de vivre. Puisqu’il veut voler le Supreme Nullifier. Cependant, Kang il se rend compte que la volonté du docteur est imparable. Puis Doom le poignarde dans le cou. C’est un moment qui énonce l’ambition et la force illimitées de Doom, malgré ses tendances perverses.

La série de marvel comics du Docteur Doom C’est un regard subversif sur l’homme masqué, fou de pouvoir, qui agit comme une sorte d’anti-héros qui tente de prouver son innocence par une attaque terroriste dont il est accusé. Étant donné que certains missiles de Latveria Ils ont détruit un projet sur la lune pour arrêter le changement climatique. Mais Doom dit qu’il n’a jamais autorisé l’autorisation de l’attaque. Il s’est toujours opposé à ce projet, mais il ne voulait à aucun moment l’attaquer.

Il doit donc fuir avant le procès et tente maintenant de se venger de ceux qui l’ont accusé du crime qu’il n’a pas commis.

Il a également reçu des visions d’un avenir dans lequel il a réalisé la paix mondiale et vit paisiblement et heureux avec une femme et des enfants. La série a jusqu’à présent testé la volonté du Docteur Doomalors qu’il courait à New York comme un fugitif sans son masque et a été tué par Taskmaster. Puis il est retourné en enfer une fois de plus et pourtant il reste le même chef agressivement déterminé qu’il a toujours été, comme en témoigne son incapacité à succomber à «l’arme écrasante» de Kang.

Pour certains, la personnalité du Docteur Doom Cela peut sembler une arrogance insensée, mais la série solo Marvel du personnage a montré que la mégalomanie de Doctor Doom est peut-être ce qui rend sa volonté si forte. Il est peut-être un méchant, mais sa force est admirable. Envoyé en enfer, traitez le voyage comme un petit revers. Il déclare également qu’il ne peut pas être un dieu. Pas à cause de sa propre mortalité ou de son humanité, mais parce qu’il ne peut pas concevoir un être plus grand que lui-même. Bien sûr, la personne à laquelle il fait référence n’est autre qu’une version future alternative de Doom qui a en quelque sorte atteint la paix mondiale.

Bien que cela montre son égocentrisme, il démontre également sa conviction qu’il s’efforce vraiment de mettre fin au conflit mondial.

Il Docteur Doom qui résiste à l’arme de Kang Cela a beaucoup de sens pour votre personnage. C’est un méchant déterminé à atteindre ses objectifs, ce qui fait de lui une personne incroyablement dangereuse avec une éthique de travail tout aussi admirable. Sa volonté le pousse à surmonter ses échecs et à chercher constamment des moyens de les réaliser. Que la divinité dans Guerres secrètes ou l’héroïsme L’Homme de fer infâme. Quelle que soit l’interprétation de votre personnage à tout moment dans les bandes dessinées Marvel, la volonté du docteur Doom est tout simplement ce qui donne l’immortalité.

David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.