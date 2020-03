Marvel révèle pourquoi les héros adolescents sont hors la loi

Nous savons déjà la raison pour laquelle les héros adolescents de Marvel ont été interdits et ce n’est pas exactement leur faute.

Les héros adolescents de Marvel ils viennent d’être bannis à la suite d’un incident qui n’est pas entièrement de leur faute. Dans la bande dessinée Numéro 1 interdit, le gouvernement a mis une restriction sur les héros adolescents, que les jeunes super-héros qui veulent juste aider pendant que le chaos les entoure ne l’aiment pas du tout.

Cette histoire d’Eve L. Ewing et Simone Di Meo est essentiellement une Guerre civile mais pour les héros adolescents. Parce qu’après une poignée de héros, dont Mme Marvel, Spider-Man, Nova, Viv Vision et Moon Girl tentent d’aider face à l’attaque d’un dragon cracheur de feu gracieuseté de la Roxon Corporation, ils sont blâmés pour la destruction conséquente causée. Le gouvernement décide que les héros doivent avoir plus de 21 ans pour porter un masque et combattre le crime.

Les jeunes héros ne comprennent naturellement pas ces nouvelles particulièrement bien.

Le principal conflit culmine lors d’une expo-sciences au Coles Academic High School, où la militante écologiste Ailana Kabua prononce un discours d’ouverture. Avec Miles Morales, Lunella Lafayette et Kamala Khan, les Champions sont également là pour apporter leur soutien à la protection d’Ailana. Malheureusement, un dragon cracheur de feu apparaît, laissant les jeunes héros adolescents se battre. Viv Vision essaie d’arrêter le dragon en le traversant, mais finit par libérer encore plus d’énergie, car la Guêpe est obligée de passer à un niveau moléculaire et d’exploiter Viv pour arrêter la folie. Après l’événement, Kamala, qui a sauvé la vie d’Ailana, disparaît.

Maintenant, il est révélé que le gouvernement américain a interdit les héros de moins de 21 ans. Le sénateur Patrick annonce la création d’un nouveau groupe de travail appelé Application des lois sur la reconnaissance et la perturbation des héros des enfants (CRADLE), dont la tâche est d’arrêter toute action de super-héros de moins de cet âge. Alors que la recherche de Mme Marvel et d’autres héros commence, Patrick la nomme Loi de Kamala, après le courage de Kamala Khan, gravement blessé. L’ironie est que Kamala est, en fait, l’un de ces héros que le gouvernement vient d’interdire.

Faire de Kamala le visage de l’interdiction de super-héros pour adolescents de Marvel est bien intentionné, mais si elle était en bonne santé, elle serait le premier héros adolescent à s’opposer à la nouvelle loi. Le gouvernement crée probablement plus de problèmes qu’il n’en résout avec l’interdiction. Le temps dira quels héros adolescents s’aligneront et comment les héros plus âgés réagiront à l’interdiction, mais Mme Marvel, Nova, Spider-Man et les autres héros principaux sont sûrs de s’y opposer. Puisqu’ils sont des héros et qu’ils n’arrêteront pas de sauver des vies s’ils en ont l’occasion.

N’oubliez pas que les quatre Fantastiques ils sont en faveur de cette loi et ne veulent pas que leurs enfants exercent leurs pouvoirs avant d’avoir atteint l’âge légal.

Partager

Publication précédente

Tom Cruise affirme que Top Gun 2 a des scènes jamais vues auparavant

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.