Marvel révèle quelque chose de très sombre sur les parents de Tony Stark

Tony Stark Il a toujours eu une relation compliquée avec ses parents, Howard et Maria Stark. Maintenant Marvel révèle quelque chose de choquant sur son passé.

Attention SPOILERS de la bande dessinée Marvel Avengers numéro 31 par Jason Aaron et Gerardo Zaffino. Il semble que les parents de Tony Stark ils avaient l’habitude de célébrer de nombreuses fêtes, dont certaines impliquaient l’adoration du diable. Et évidemment, le petit Anthony a tout vu.

Synopsis d’Avengers numéro 31:

LA TENTATION DE TONY STARK! Problème spécial de grande taille! Pris dans une grotte glacée au début des temps, Tony Stark a perdu la plupart de son armure et une bonne partie de son esprit. Et ce soir, lorsque le soleil se couche et que le diable revient, Iron Man peut perdre ce qui reste de son âme. Une histoire sombre de l’enfer, de la glace et du fer, contrairement à toute histoire de ce vengeur que vous avez lu, avec les images magnifiquement sableuses de l’artiste invité Gerardo Zaffino (Conan le Barbare).

Ici, nous laissons les images de la bande dessinée Marvel:

Une famille avec de grands secrets.

Tout d’abord, rappelez-vous que Tony Stark est adopté et Marvel a révélé que son père biologique s’appelait Jude et était un agent HYDRA, mais quand sa mère Amanda Armstrong l’a découvert, il a essayé de le tuer.

Howard et Maria Stark ont ​​toujours eu un passé sombre qui refait parfois surface. Par exemple, lorsque nous avons découvert que Howard Stark avait rencontré Dracula lui-même il y a des années. Puisqu’il voulait trouver la source de l’immortalité et qui mieux que le légendaire vampire pour donner des indices sur la façon de l’obtenir. Il a même offert la vie de son propre fils pour obtenir du sang de vampire.

Plus tard, dans les histoires de Marvel, Dracula est retourné à Tony Stark et a révélé sa rencontre avec son père et a également prédit le jour de sa mort.

Partager



David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.