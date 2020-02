Marvel révèle qui est celui qui peut vaincre le Dieu des Symbiotes

Knull, le dieu des symbiotes c’est une menace dangereuse pour tous les Univers MarvelHeureusement, il y a quelqu’un qui peut le vaincre.

Attention SPOILERS de la bande dessinée Marvel Venin numéro 23 Donny Cates, Mark Bagley, Andy Owens, Frank Martin et Clayton Cowles. Sur “Venom Island”, Eddie Brock a été détenu sur une île déserte pour chasser le symbiote Carnage, qui a repris avec succès le symbiote Venin. Armé de bombes, d’armes et de tirs, Eddie est devenu un chasseur pour se débarrasser de son vieil ennemi une fois pour toutes. Malheureusement pour lui, les choses ont pris une tournure surprenante quand Eddie a dû se couper la main pour échapper à Carnage.

Maintenant dans Venin numéro 23, Eddie Brock se remet toujours de sa blessure auto-infligée et Carnage est presque victorieux. Tout en luttant pour rester au courant, Eddie tente désespérément de gravir une montagne pour atteindre une antenne métallique au sommet. Son plan n’est clair que lorsqu’il révèle le nom du dieu qu’il prie pour obtenir de l’aide: le nom du seul héros capable de vaincre les symbiotes et de son dieu noir des symbiotes: «Le puissant THOR“.

Eddie brock concevoir le plan final pour séparer Carnage du symbiote Venom au milieu d’une tempête.

Alors qu’il pleut et tonne autour de lui, Carnage et Eddie ils sont effectivement dans une course à la montagne, et Carnage Il vise à le saisir définitivement. Pendant un instant, il semble que Carnage obtiendra ce qu’il veut quand il commencera à envelopper Eddie. Quelques secondes seulement après être devenu son nouvel hôte, la main libre d’Eddie saisit l’antenne métallique juste au moment où la foudre la frappe, probablement grâce à l’aide du Dieu du tonnerre de Marvel.

Le choc est suffisamment puissant pour expulser Carnage d’Eddie et parvient à séparer Venom du symbiote malveillant.

Dans la bande dessinée Marvel Venin numéro 21, le symbiote lui a dit que Thor C’est lui qui a pu battre Knull la première fois. Quand Knull il était au sommet de son pouvoir il y a des milliers d’années, il avait tous les Klyntar sous son contrôle, et son dragon Grendel J’étais lâche sur Terre. Quand un jeune Thor a combattu ce monstre symbiote, sa foudre a coupé la connexion que Knull avait avec ses symbiotes. Maintenant libre de son contrôle, le Klyntar se retourna contre leur créateur et le rattrapa sur une planète créée par eux-mêmes.

Partager

Article précédent

Le créateur des Gremlins parle de la nouvelle série de la saga

Article suivant

C’est ainsi que Lex Luthor a réagi à Superman pour révéler son identité au monde

David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.