Marvel révèle qui est le plus grand traître des X-Men

Attention SPOILERS de la bande dessinée Marvel X-Men numéro 6. Charles Xavier a réalisé l’impossible, unissant toute la race mutante sur l’île vivante de Krakoa. Il a persuadé les héros et les méchants de mettre de côté ses vieilles rancunes. Même Apocalypse, s’est rangé du côté de lui. Pendant ce temps, ils ont commencé à travailler sur le repeuplement de la race mutante, en combinant les pouvoirs mutants et la technologie du cerveau pour ressusciter les millions de mutants morts dans le passé.

Mais bien sûr, le nouveau statu quo des X-Men signifie qu’ils ont également affaire à de nouveaux ennemis. Dans la minisérie du Maison X de Jonathan Hickman, les X-Men ont découvert qu’une organisation secrète appelée Orchis construisait une énorme Sentinelle avec la technologie qui, selon eux, pourrait conduire au développement d’unités Nimrod.

Les X-Men ont réussi à détruire le Sentinel géant, mais la station spatiale Orchis est restée, et ils ont encore beaucoup des meilleurs scientifiques de l’humanité travaillant sur de nouvelles façons de tuer des mutants. Charles Xavier pense qu’Orchis est la plus grande menace pour la stabilité à long terme de Krakoa.

Mais ils ont montré qu’il avait tort.

Bande dessinée de Marvel X-Men numéro 6 cette semaine révèle que Xavier devrait être beaucoup plus inquiet Mystique, le mutant qui change de forme. Xavier et Magneto forcent Mystique pour suivre ses plans promettant de ressusciter sa femme, Destin. En vérité, ils n’ont pas l’intention de conserver leur part de l’accord, car ils pensent qu’un précog comme Destiny compromettrait leurs plans.

Cependant, ce que Xavier et Magneto ne réalisent pas, c’est qu’ils ont été surmontés. Le destin a prévu l’émergence de Krakoa il y a des années, bien avant sa mort, et l’a dit à Mystic d’une manière cryptique. «Il y aura une île», prédit Destiny, «pas la première, mais la dernière. Cet endroit semblera être un espoir pour notre type. Ils vous inviteront à entrer, ils vous soulèveront et ensuite ils vous refuseront la seule chose que vous voulez. » Le destin a averti que les dirigeants de cette île feraient tout leur possible pour ne pas tenir parole car ils avaient peur de l’avenir. “Quand ces jours viendront”, continua Destiny, “souviens-toi de ces mots: Ramène-moi. Et si vous ne pouvez pas … s’ils ne le font pas … alors brûlez cet endroit. “

Le destin a raison de dire que Xavier et Magneto craignent l’avenir. Ils sont alliés à Moira MacTaggert, une mutante dotée du pouvoir de la réincarnation, et dans chacune de ses vies passées, Moira a appris que les X-Men et la race mutante Marvel étaient condamnés. Krakoa est essentiellement une tentative désespérée d’essayer quelque chose de nouveau dans l’espoir que cela fonctionnera, et les dirigeants de Krakoa sont terrifiés par la possibilité de ne pas le faire. Pendant ce temps, Moira a une histoire personnelle avec Destiny, ayant croisé le voyant dans une autre chronologie et appris que les pouvoirs du précog étaient plus grands que les siens. En conséquence, les dirigeants de Krakoa évitent désespérément de ressusciter les précogs et Destiny en particulier.

