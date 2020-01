Marvel révèle qui peut tuer le mutant le plus puissant

Le redémarrage de X Men de Marvel Il est devenu très intéressant lorsque le mutant le plus puissant qui existe existe.

SPOILERS attention de la bande dessinée Marvel Excalibur numéro 5. Dans cette histoire, nous pouvons voir comment les plans de l’Apocalypse atteignent un point critique, mais pour réussir, le mutant le plus puissant doit mourir en premier.

Le mutant le plus puissant vient d’être tué … Par un membre des X-Men. La bande dessinée de Excalibur de Tini Howard Cela s’avère être l’une des histoires X-Men les plus intéressantes de la vague actuelle de Marvel. Howard a transformé Apocalypse dans le premier prêtre de Krakoa, et le supposé “premier mutant” a travaillé pour remplir son propre programme mystérieux, car il a des plans secrets.

Cela impliquait de tricher Voleur d’être exposé à une énergie mystique qui envahit Krakoa, celle qui est originaire de la dimension magique appelée Autre monde. La révélation a progressivement révélé qu’elle est beaucoup plus familière avec la magie d’un autre monde qu’elle ne veut l’admettre, et il devient maintenant clair qu’il s’agit d’un plan qui est en cours d’élaboration depuis des millénaires.

Malheureusement pour Revelation, Gambito continue de se mettre en travers de son chemin.

Dans Excalibur numéro 5 de Marvel, la méfiance mutuelle entre Apocalypse et Gambit Il atteint un point critique. First Apocalypse est frustré d’apprendre que le pouvoir d’un cristal mystique a été, à son avis, «gaspillé» pour sauver la vie de Gambito. Gambito admet ensuite avoir reçu l’aide d’un autre télépathe, Rachel Grayse réveiller Voleur de sa virgule après absorption.

Apocalypse est furieux de la nouvelle et bientôt lui et Gambito commencent la bataille. Inutile de dire que cela ne va pas bien pour Gambit, puisque l’Apocalypse est le mutant le plus puissant de la Terre. Heureusement, l’épouse bien-aimée de Gambito, Voleur, il se réveille juste à temps et affronte Apocalypse.

Apocalypse il se rend compte que sa propre ancienne énergie mutante peut être utilisée pour le même effet que le cristal épuisé, et il encourage Pícara à le drainer pour le sécher. À la surprise générale, elle fait exactement cela, tuant Apocalypse et absorbant son essence, ses pouvoirs, ses pensées, même certains aspects de son apparence, en soi.

En fait, c’est un grand exploit pour Pícara car il n’a jamais été capable auparavant d’absorber quelqu’un du pouvoir de la Révélation. Il n’est pas clair si cela reflète la croissance de Pícara dans les nouvelles histoires de Marvel, ou si son apprentissage du contrôle de ses capacités et de son absorption a été amélioré par l’exposition aux énergies d’un autre monde. Quoi qu’il en soit, Rogue parvient à tuer Revelation.

Bien sûr, sa mort ne durera pas.

Les X-Men ont appris le secret de la réanimation des morts en utilisant une combinaison de clonage et de technologie psychique. La révélation est membre du Conseil silencieux de Krakoa, ce qui signifie qu’elle ira directement en tête de liste pour la résurrection. La question intéressante, cependant, est de savoir si Pícara sera affecté de manière permanente par ce qu’il a fait. Dans le passé, lorsque Pícara a amené ses capacités à ce genre de limite, il a absorbé les pouvoirs et les personnalités de ses ennemis presque de façon permanente. La bande dessinée Marvel Excalibur numéro 5 laisse Pícara plus puissante que jamais.

Article précédentWarner Bros veut changer ses managers pour l’intelligence artificielle

Il a étudié la performance audiovisuelle des spectacles et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.