Marvel & # 039; s Cowboy Spider-Man revient dans Spider-Verse | .

Le dernier de Marvel Spider-Verse L’événement a Spider-Man Miles Morales voyageant sur différentes terres et rencontrant différentes araignées alternatives, essayant de trouver une Annie May Parker manquante. Jusqu’à présent, il a rencontré de nouvelles araignées telles qu’un Spider-Gang, un Spider-Monster et même une araignée au volant de Spider connue sous le nom de Lord Spider. Miles a également retrouvé Spiders lors du premier événement Spider-Verse. Dans Spider-Verse # 4, Miles retrouve Web-Slinger, le Cowboy Spider-Man of Earth-31913.

Jusqu’à présent dans ce nouvel événement Spider-Verse, une araignée connue sous le nom de Spider-Zero demande l’aide de Miles pour localiser Annie May Parker. Le Web of Destiny étant corrompu, Annie May est la seule à pouvoir le réparer. En conséquence, Miles a sauté de Terre en Terre, à la recherche d’Annie May et en aidant toutes les araignées qu’il rencontre en cours de route. Jusqu’à présent, il a rencontré Spider-Ma’am pour combattre les méchants sosies. Il saute également sur la Terre de Peni Parker, pilote de la combinaison mech SP // dr. Ensemble, ils ont combattu une version alternative de Kraven le chasseur. Maintenant, Miles saute dans le Far West pour faire équipe avec le Web-Slinger.

Dans Spider-Verse # 4 écrit par Taran Killam (de renommée SNL) et l’art de Juan Gedeon, les fans sont réintroduits au Cowboy Spider-Man sur sa maison de Earth-31913 arrêtant un vol de train. De manière classique, le justicier de cow-boy connu sous le nom de Web-Slinger dépêche les voleurs juste avant que le train ne soit emporté par les rails grâce à la dynamite. Il croise ensuite avec Miles. Après que Miles l’ait mis au courant de sa mission, ils apprennent qu’un gang dirigé par un homme connu Garganza El Escorpion terrorise un village. Web-Slinger et Miles font un court travail de Garganza et de son gang. Le village étant sauvé, Miles saute sur la prochaine Terre pour sa prochaine aventure.

C’est étonnamment amusant de voir de plus près un personnage Spider alternatif aussi amusant. Web-Slinger a tous les atours typiques d’un cow-boy avec une touche d’araignée supplémentaire. Alors que l’un de ses revolvers est un pistolet normal, l’autre tire des toiles à grande vitesse. Son masque est un bandana, et son cheval est également hilarant masqué. De plus, le cheval de Web-Slinger a été mordu par la même araignée, ils partagent donc un lien mental que Web-Slinger appelle son “sens du cavalier”. Les fans devraient pouvoir dire que l’écrivain Taran Killam s’est beaucoup amusé en écrivant ce numéro. Ce sont des riffs occidentaux assez drôles sur les pouvoirs des araignées, mais Web-Slinger les traite assez sérieusement comme des méthodes courantes de lutte contre les hors-la-loi, bien qu’ils soient encore plus bizarres que le fringage Web normal, ce qui le rend encore plus amusant.

Sans aucun doute, le Cowboy Spider-Man est l’un des meilleurs Spiders alternatifs à sortir des événements Spider-Verse. Avec un peu de chance, on pourrait imaginer voir toute une mini-série basée uniquement sur le Web-Slinger sortir un jour. Mieux encore, peut-être qu’il pourrait faire une apparition dans le prochain film Spider-Verse? Il semble qu’il s’intégrerait assez bien. En tout cas, l’arrêt de Miles dans le Far West à Spider-Verse était amusant et bienvenu.

