Marvel & # 039; s Daredevil / Wolverine Avenger vient d’être assassiné

La liste des Avengers change de temps en temps, mais rassurez-vous: il y aura toujours un Captain America, Iron Man, Thor, Black Panther ou même Spider-Man quelque part dans le mélange. Mais parce que ces Avengers de base ne sont pas toujours capables de se réunir, l’équipe doit parfois être remplie de héros plus … obscurs. Et dans une tournure tragique du destin, l’un de ces héros de la liste D vient de connaître une fin tragique. Encore.

Dennis Dunphy alias Demolition Man a été créé en 1985 par Mike Carlin et Ron Wilson. À l’origine pilote expérimenté, D-Man est connu pour ses compétences exceptionnelles au corps à corps, sa force surhumaine, son endurance et sa durabilité. Mais ce ne sont pas ses pouvoirs dont les fans se souviennent – c’est son costume, répondant à la question séculaire: «Et si Daredevil et Wolverine avaient un enfant amoureux? Arborant un justaucorps rappelant le costume classique Daredevil jaune et rouge, avec un “D” sur la poitrine, D-Man porte également le même masque de marque de Wolverine.

Ayant été sans-abri, un lutteur de classe illimitée et un vengeur, Ravencroft # 3 trouve Dennis travaillant comme agent de sécurité au Ravencroft Institute for the Criminally Insane, récemment reconstruit. Il se révèle même très bon dans ce domaine! Le problème commence par une impasse, alors qu’un prisonnier parvient à saisir le bâton électrique d’un gardien et à le garder en otage. Ce prisonnier se révèle être le Punisher, et il n’est pas content d’être enfermé. Alors que son collègue gardien de sécurité est sur le point de prendre une photo pour tuer le Punisher et désamorcer la situation, D-Man intervient. Convaincre Frank Castle de laisser tomber l’arme et d’abandonner est un accomplissement majeur – même s’il a dû appeler son l’employeur et ses collègues gardent les «méchants» pour le faire. Dennis peut être en désaccord avec les pouvoirs qui dirigent Ravencroft (le maire Wilson Fisk), mais il admet qu’il aime son travail et sent qu’il a finalement trouvé sa vocation de gardien d’asile fou. D-Man est heureux … ce qui rend la suite encore plus difficile à regarder.

Ravencroft est également la maison actuelle de M. Hyde, une brute géante d’un homme ayant pour mission de tuer John Jameson l’homme-loup (un autre membre du personnel régulier de Ravencroft). Malheureusement, un personnage invisible fournit à Hyde un shiv, lui permettant de s’échapper de sa cellule. Dennis se précipite dans l’action à la vue de John étant maîtrisé par M. Hyde. Il parvient à sauver John, le poussant hors de danger et se précipitant pour le shiv … mais ce faisant, il est lui-même poignardé à la poitrine. Juste au moment où il a commencé à reprendre sa vie en main. Sa journée a commencé sur une bonne note, évitant au Punisher d’être abattu, mais la journée s’est terminée comme un point bas de sa vie – étant donné que c’était son dernier jour. Et il était enfin sorti de ce costume.

Ravencroft # 3 est maintenant disponible chez Marvel Comics.

