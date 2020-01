Marvel & # 039; s TASKMASTER obtenir sa propre bande dessinée Marvel | .

Avant le prochain long métrage Black Widow, Tyran obtient sa propre série de bandes dessinées Marvel! Taskmaster # 1 par Jed MacKay et Alessandro Vitti, se concentrera sur le mercenaire hautement adaptable en fuite de la loi et recherché pour le meurtre de l’agent du SHIELD Maria Hill. Taskmaster doit maintenant effacer son nom avant d’être traqué par les héros et les espions.

Les détails sont assez rares à ce stade, mais les sollicitations mentionnent que Taskmaster s’emmêlera avec les plus grands espions du monde alors qu’il s’efforce de prouver son innocence (relative) dans le meurtre de Maria Hill. Cela s’avérera une tâche difficile, car quelqu’un comme Maria Hill a beaucoup d’amis, y compris l’agent Coulson sur la couverture et plusieurs autres grands joueurs d’espionnage – presque tous voudront venger la mort de leur ami en servant le crâne de Taskmaster sur un plateau .

Ce n’est pas la première fois que Taskmaster est à l’honneur. Il était apparu comme une sorte d’ennemi à Deadpool à plusieurs reprises au fil des ans. Après la guerre civile, Taskmaster a été embauché comme instructeur de forage pour l’Initiative, responsable de la supervision et de la mise en forme des super-héros potentiels, un travail dans lequel il a largement réussi (à l’exception du super-héros Butterball). Depuis lors, Taskmaster a largement repris le travail de mercenaire, principalement pour des employeurs moins que savoureux comme HYDRA et Kraven le chasseur.

Mettre Taskmaster sur une trajectoire de collision avec la communauté d’espionnage crée un conflit intéressant pour le mercenaire. Bien qu’il y ait probablement beaucoup d’Avengers désireux de venger Hill, Taskmaster possède la capacité d’imiter leurs styles de combat, lui permettant de contrer facilement tout ce qu’ils lui jettent. Mais comment Taskmaster affrontera-t-il des espions talentueux comme Phil Coulson, qui compensent leur manque de compétences de combat avec une variété de ressources et d’actifs, ainsi que l’intelligence nécessaire pour utiliser ces capacités pour faire de la vie de Taskmaster un cauchemar vivant.

Un autre élément surprenant de l’annonce est le meurtre présumé de Maria Hill, qui a été un acteur majeur de Marvel depuis les événements qui ont conduit à la guerre civile. Taskmaster doit déterminer qui a tué Hill si elle est vraiment morte. Quoi qu’il en soit, cette histoire pourrait conduire Taskmaster à travailler à nouveau plus régulièrement aux côtés des héros – s’il réussit à effacer son nom et à traduire les vrais coupables en justice. Indépendamment, Tyran a du pain sur la planche dans cette nouvelle série explosive, qui sortira en avril 2020.

