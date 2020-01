Marvel & # 039; s THOR, le roi du tonnerre est né de nouveau | .

Ce n’est pas tous les jours qu’un Thor # 1 lance une nouvelle ère, avec de nouvelles pistes créatives et un statu quo sans précédent pour le Dieu du tonnerre. Mais après avoir finalement prouvé qu’il était digne du trône d’Asgard et avoir gagné la paix dans tous les dix royaumes, Thor devra ensuite le défendre. Pas d’un ennemi, mais du tissu de l’univers lui-même.

Compte tenu de la pression de suivre le parcours de Jason Aaron sur les principaux livres de Thor, il semble étrangement approprié que l’écrivain Donny Cates et l’artiste Nic Klein choisissent une force de la nature comme prochain défi de Thor. Commencer une nouvelle histoire juste au moment où Thor termine une quête redéfinie de plusieurs années, de nombreux fans se sont demandé: que pourrait-il arriver ensuite? Heureusement, Cates et Klein ont révélé leur réponse, prenant le ballon et courant avec. En fait, faites-le projeter directement dans les brouillards inconnus et illimités du cosmos Marvel.

Le “maintenant quoi?” l’attitude est ce qui crée l’humeur pour Thor # 1, résumant la satisfaction de la victoire de Thor … suivie bientôt par la prise de conscience que s’asseoir sur un trône est un mauvais destin pour un si grand héros. Et alors que Thor réfléchit au devoir d’un roi dans un royaume de dieux, et à son besoin d’arrêter de casser et de commencer à construire, d’arrêter de frapper et de fondre, lui et le lecteur sont confrontés à la possibilité que les jours de gloire de Thor soient derrière lui.

La nouvelle série Thor faisait les gros titres bien avant la publication des détails, en grande partie grâce à la nouvelle cure de jouvence plus sombre de Thor. Ressemblant plus à un prince cosmique qu’à un dieu viking, Cates a assuré aux lecteurs que la star de son livre était toujours celle que les fans de Thor ont connue au cours de la dernière décennie. En effet, Thor est toujours lui-même barbu dans le numéro 1, ramassant peu de temps après la fin de la guerre des royaumes, après avoir établi un nouvel Asgard à partir des ruines de l’ancien. Mais aucun autre contexte n’a été proposé, car la transformation de Thor serait le résultat direct de Thor # 1 … et la torsion ne déçoit pas.

La renaissance de Thor a évidemment fixé les attentes de quelque chose d’inattendu dans le premier numéro – plus que les événements habituels requis pour lancer une série, en plus. C’est exactement ce qui se déroule, comme un conflit cosmique et un secret bien plus grand que tout Thor (ou tout autre héros Marvel) n’a jamais fait face auparavant. Sans gâcher, puisque la transformation de Thor en un nouveau type de champion devrait être appréciée avec autant de surprise que possible, la menace parvient à éviter d’être juste “ une autre mission ”. Même si elle le fait de manière étroite, la transformation à elle seule marque cet événement et l’aventure à venir, comme on est sûr de faire l’histoire dans la mythologie de la bande dessinée de Thor.

La plus grande action de la série est certainement à venir, mais les artistes Nic Klein et Matt Wilson montrent pourquoi ils sont nécessaires. L’Asgard de bois et de pierre, éclairé par un feu magique, marque à lui seul un nouveau départ. Mais avec des aperçus de mystères cosmiques, d’action, de dévastation et de spectacle déjà plantés dans Thor # 1, l’anticipation sur ce qui va arriver sera impossible à garder à distance. Même si l’histoire est encore celle d’un avenir incertain, et pas glorieux et passionnant pour Thor lui-même (au moins pour l’instant).

Ayant sauvé les dix royaumes de la ruine et prouvé qu’il était le champion incontesté des personnages cosmiques de Marvel, seul Thor est capable de faire face à ce qui vient ensuite. Mais pour cela, il aura encore besoin d’aide; non seulement de ses alliés asgardiens et midgardiens, mais d’une nouvelle source d’énergie. Plus puissantes que jamais, les dernières pages laisseront les lecteurs se demander ce qui pourrait bien arriver ensuite. Mais là où cette question était motivée par le doute auparavant, c’est un signe de tout ce qui est possible à partir de maintenant.

THOR # 1

Écrit par: Donny Cates

Art par: Nic Klein, Matt Wilson

Couverture par: Olivier Coipel

UNE TOUTE NOUVELLE ÉQUIPE CRÉATIVE SUPERSTAR PREND LE ROI D’ASGARD À DE NOUVELLES RÉALITÉS DE GLOIRE! Le prince est maintenant roi. Tout Asgard se trouve devant Thor, le dieu du tonnerre. Et après plusieurs mois de guerre, les Dix Royaumes sont enfin en paix. Mais le ciel au-dessus du royaume éternel n’est jamais clair pour longtemps. L’hiver noir arrive. Et le Dieu de la tempête sera impuissant devant lui.

