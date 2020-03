Marvel & # 039; s THOR Once Tricked Superman (avec son propre déguisement)

Le Dieu du tonnerre de Marvel Thor et le dernier fils de Krypton de DC Superman ont beaucoup en commun. Les deux exercent un pouvoir divin. Les deux appartiennent à l’équipe de super-héros la plus éminente du monde. Les deux deviennent même plus puissants simplement en étant sur la planète Terre (Superman en absorbant le rayonnement du soleil de la Terre et Thor de sa connexion avec sa mère, la déesse de la Terre Gaia).

La seule chose que Thor ne fait pas régulièrement est de garder une identité secrète. Lorsque vous êtes un pilier de sept mètres de haut de muscle asgardien, pourquoi voudriez-vous même vous cacher qui vous êtes? Cependant, cela a brièvement changé lorsque Thor a choisi de se faire passer pour un mortel – en mettant une paire de lunettes et en portant ses cheveux différemment. Étonnamment, ce déguisement ridicule a fini par duper personne d’autre que Clark Kent lui-même.

Connexes: Le flash est l’homme le plus rapide de l’univers de MARVEL, trop

Dans les premières apparitions de Thor dans Marvel, Stan Lee a jugé bon de créer une histoire où Odin a transformé Thor en un médecin manieur de canne nommé “Donald Blake” afin de lui enseigner l’humilité. La canne se transformerait en marteau de Thor Mjolnir et transformerait Blake lui-même en Thor chaque fois que Blake le heurterait au sol, et Thor pourrait également utiliser la même magie pour redevenir Blake s’il le souhaitait.

Cela a donné à Thor un déguisement parfait puisqu’il est devenu littéralement un humain sans prétention avec une vie propre quand il n’était pas le Dieu du Tonnerre. Cependant, pendant la première aventure de Thor avec son allié extraterrestre Beta Ray Bill, Odin transfère le sort permettant à Thor de se transformer en Donald Blake de Mjolnir en marteau Stormbreaker de Beta Ray Bill. Cela permet à Beta Ray Bill de redevenir sa forme extraterrestre d’origine, mais détruit efficacement le Dr Donald Blake. Sentant toujours le besoin de marcher parmi les humains, Thor contacte Nick Fury dans Thor # 341 et lui demande son aide pour créer une nouvelle identité civile. La solution de Fury consiste pour Thor à s’habiller simplement avec un jean et un T-shirt et à mettre ses cheveux longs en queue de cheval. Il crée également de fausses pièces d’identité pour Thor sous le nom de «Sigurd Jarlson» et l’installe dans un appartement à Brooklyn (Manhattan étant hors de la fourchette de prix du SHIELD).

Sentant que le physique géant de Thor pourrait encore le trahir, Fury donne à Thor une paire de lunettes à porter, déclarant: “Ils ont toujours travaillé pour cet autre gars.” Lorsque Thor exprime ses doutes, Fury propose de l’emmener à une conférence de presse à l’extérieur et de tester son nouveau déguisement. Alors que Thor ouvre la porte, il renverse un journaliste maladroit à l’extérieur qui se révèle être Clark Kent! S’excusant, Thor aide Clark à se relever tandis que Lois Lane les bouscule tous les deux à la conférence de presse. Alors que Clark se tournait pour partir, il jeta un coup d’œil curieux à Thor en pensant, “Gee qui ressemblait à … Cela aurait pu être … J’aurais pu jurer … naaah.”

Étonnamment, ce n’était pas la première fois que Clark Kent apparaissait dans une bande dessinée Marvel en dehors d’un événement crossover majeur Marvel / DC. Clark et Lois ont fait plusieurs apparitions dans des histoires de Marvel, couvrant généralement des événements dignes d’intérêt. Clark est apparu dans la salle de la ville du Daily Bugle dans Marvel Team-Up # 79 en train de discuter avec Robbie Robertson. D’autres bandes dessinées de Marvel ont montré Clark dansant avec She-Hulk lors d’une fête dans Avengers # 325 et rapportant la mort de Mysterio dans Daredevil # 8.

Notamment, Lois et Clark sont apparus dans Web of Spider-Man # 75 lors d’un blizzard à New York et ont dû être sauvés par les New Warriors. Comme Clark n’est pas passé à Superman, il est désormais acquis que les lecteurs de “Clark Kent” voient apparaître dans les bandes dessinées Marvel n’est pas un super-héros mais un journaliste humain ordinaire sans double identité.

Bien que Thor ait tenté de construire une autre vie mortelle en obtenant un emploi dans une entreprise de construction et en se faisant de nouveaux amis, il a finalement retiré l’identité de «Sigurd Jarlson». Des histoires plus récentes l’ont amené à assumer d’autres identités mortelles – une fois en fusionnant avec un humain nommé Eric Masterson et une autre fois en prenant la forme d’un ambulancier paramédical décédé nommé Jake Olson. Tôt ou tard, cependant, Thor serait simplement redevenu le dieu du tonnerre – malgré son habileté évidente à tromper même les plus astucieux des observateurs avec une paire de lunettes comme Superman!

Suivant: THOR n’est pas immortel, il mange juste beaucoup de [SPOILERS]