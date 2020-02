Marvel se rend au Joker de Joaquin Phoenix

Le film Joker de Joaquin Phoenix est si bon que même Marvel a fait référence à Hawkeye.

Marvel fait ça Œil de Faucon J’ai accompli un exploit dans la bande dessinée Hawkeye: chute libre car il apparaît en tant que Hawkeye et Ronin en même temps. Mais quand il ne réalise pas l’impossible, il essaie aussi de convaincre Bryce à propos de ne pas télécharger illégalement les films, y compris un certain film qui vient d’être reçu par son acteur principal un Oscar: Joaquin Phoenix Joker.

Les fans peuvent voir comment Hawkeye et Bryce ont fini par parler du film Joker de Joaquin Phoenix, et bien qu’ils ne le disent pas exactement, les pistes sont définitivement là. Tout commence par une conversation lorsque Bryce décrit un film qu’il vient de regarder alors que Hawkeye lutte contre le crime.

Bryce dit: «puis il a tué ces trois gars dans le métro. Après cela, tout est devenu étrange. » Il révèle ensuite comment il l’a vu, en disant: “Téléchargez-le avec torrent si vous voulez le voir”, mais Clint n’aime pas cette méthode.

“Non. Seuls les crétins déchargent les choses illégalement, Bryce », explique Clint. «De plus, cela semble très stupide. Je vous ai donné ce canal pour les appels professionnels, d’accord? “

Marvel lui-même devrait lutter contre le piratage des films et non le normaliser dans ses bandes dessinées. Depuis sûrement, cette conversation n’empêchera pas les gens de télécharger illégalement.

Voici la scène du film qu’ils décrivent:

Curieusement, ils ont choisi l’un des moments les plus importants de Joker de Joaquin Phoenix, car c’est à ce moment-là que le protagoniste laisse derrière lui sa vie d’Arthur Fleck et commence à devenir le méchant de DC Comics qui tourmente ainsi la ville de Gotham.

Quant à la bande dessinée Marvel Hawkeye: Chute libre numéro 3 Matt Rosenberg, Otto Schmidt, Joe Sabino, Kim Jacinto et Tamra Bonvillain suivent un complot incroyable. Voici le synopsis officiel:

«Alors que les choses autour de lui deviennent plus dangereuses, Clint Barton est poussé à prendre des décisions difficiles et probablement vraiment mauvaises. Pendant ce temps, le mystérieux nouveau Ronin mène une guerre contre The Hood et Hawkeye est pris au milieu. Le réseau de mensonges où notre sympathique archer est piégé aura des ramifications spectaculaires lorsqu’il affrontera notre incroyable star secrète invitée … »

David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.