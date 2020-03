Marvel signe avec Florian Munteanu (Creed 2) pour incarner un méchant

L’acteur Florian Munteanu qui a joué Viktor Drago dans l’onglet Creed 2 (2018) pour le film Shang-Chi de Marvel.

Selon les derniers rapports, le film Studios Marvel de 2021, Shang-Chi et la légende des dix anneaux, ils ont choisi le boxeur professionnel et star de Creed 2, Florian Munteanu, comme l’un des méchants secondaires.

La nouvelle a été publiée dans Horizons sombres, un média basé à Sydney, en Australie, où la production en Shang-Chi. Fait intéressant, certaines des dernières publications de l’acteur Florian Munteanu sur Instagram, ils le localisent à Sydney.

Bien que nous n’ayons toujours pas le synopsis du film, la rumeur veut qu’il s’agira d’un énorme tournoi d’arts martiaux où le protagoniste devra vaincre les meilleurs combattants du Univers cinématographique Marvel. Pour l’instant, nous ne savons pas quel personnage l’acteur jouera Croire 2. Mais ce sera sûrement celui qui correspondra à votre physique imposant.

Faire le saut à UCM est un pas de géant pour cet acteur.

Florian Munteanu, est bien connu dans les sports de combat, a eu sa grande opportunité Croire 2 interpréter Viktor Drago, fils du méchant de Rocky IV, Ivan Drago. Il a fait face au protagoniste joué par Michael B. Jordan, qui était curieusement le méchant de Panthère noire (2018).

Si cela a un impact sur votre participation à Shang-Chi, sa renommée augmentera beaucoup plus et sûrement les portes d’Hollywood s’ouvriront de temps en temps pour qu’il devienne l’un des grands acteurs de l’action de cette nouvelle génération.

Le film de Shang-Chi ce sera le premier genre d’arts martiaux de Marvel. Pour le diriger, ils ont eu Destin Daniel Cretton, responsable de films comme Je ne suis pas un hipster (2012), La vie de Grace (2013) et Question de justice (2019). Le protagoniste sera l’acteur Simu Liu (Neon Nights: Rise of the Triad Underworld).

Shang-Chi et The Legend of the Ten Rings seront présentés le 12 février 2021.

Partager

Article précédent

Scott Derrickson décrit le film Star Wars qu’il aimerait faire

David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.