Marvel Studios a fermé ses portes et arrêté tous ses projets

Il était inévitable que Marvel Studios ait fermé complètement, car il ne peut pas avancer avec tous les projets en cours.

Ce n’était un secret pour personne que Studios Marvel elle avait été forcée d’appuyer sur le bouton pause dans des productions comme le film Shang-Chi et la légende des dix anneaux et la série Loki, mais un nouveau rapport garantit que cette fermeture peut être un peu plus longue que ce qui était initialement prévu.

Les membres des productions auraient été informés qu’il y avait une suspension initiale de 4 semaines sur tout. Depuis Le faucon et le soldat d’hiver jusqu’à WandaVisionIls ne retourneront plus au travail tant que “l’environnement sanitaire mondial ne le permettra pas”.

Ce rapport indique également que ces mêmes membres de la production “ont été informés qu’à compter du 3 avril, ils ne seront plus employés sur leur projet particulier”.

Shang-Chi est actuellement le seul film de Studios Marvel qui était en plein tournage. Mais cela affecte également une autre tranche de la UCM comme Les éternels, puisqu’ils ont terminé le tournage mais étaient en cours de post-production, d’assemblage et d’effets spéciaux. Alors que d’autres films comme Docteur étrange 2 ou Spider-man 3 ils ne commenceront même pas la pré-production. Pour l’instant…

Il n’y a que deux films qui sont programmés pour frapper les films lorsque tout le problème du coronavirus passe.

Studios Marvel avait un programme brutal qu’ils voulaient remplir avec les théâtres et la plate-forme de streaming pour Disney + du contenu. Mais pour l’instant, il y a une pause jusqu’à ce que tout s’améliore. Donc, dans la chambre, ils ne sont partis Veuve noire (Veuve noire) et Les nouveaux mutants. Deux films finis qui peuvent être diffusés à tout moment. Soit en été ou plus tard. Espérons que le Coronavirus ne les affectez pas trop et après la pause, ils peuvent reprendre les productions au moment où ils étaient, afin qu’ils puissent se divertir le plus tôt possible.

