Marvel Studios médite en changeant leurs premières pour le Coronavirus

Partager

Le coronavirus est une préoccupation mondiale depuis quelques semaines et les studios de cinéma tels que Marvel Studios réagissent à cela.

La crise de coronavirus Cela aura sûrement un impact sur tous les aspects de la vie moderne. Les gouvernements élaborent des plans pour une éventuelle pandémie, et il est compréhensible qu’ils se préparent au pire. Les premières recommandations sont d’isoler les personnes infectées et de ne pas assister aux événements de masse. Cela affecte le cinéma, car ce sont des salles fermées de 300 ou 400 places qui sont généralement remplies pour des films de Studios Marvel. Alors maintenant, les gestionnaires de UCM Ils méditent si les dates de sortie changent ou non.

Ici, deux préoccupations se rejoignent, la première concerne le bien-être des personnes, car une seule personne infectée pourrait Coronavirus pour tous les téléspectateurs d’une salle de cinéma et l’autre, c’est que si quelque chose sort à ces dates, les gens peuvent ne pas vouloir aller au cinéma à cause de la peur et la collection baisse considérablement.

Les premiers à réagir ont été MGM, car ils ont déplacé la date de sortie du nouveau film de James Bond intitulé No Time To Die pendant sept mois.

James Bond C’est l’une des franchises cinématographiques les plus connues au monde, mais la décision de MGM révèle qu’il a quelque chose qui Marvel Il n’a pas: de flexibilité. Dans le cas de Pas le temps de mourir, MGM n’a eu qu’à déplacer un film vers une date de sortie différente, sans impact majeur sur sa première planche. Studios MarvelCependant, c’est un univers cinématographique partagé, donc fixer une date de sortie a des conséquences importantes pendant des années.

Supposons que Studios Marvel décide de suivre l’exemple de MGM et modifie la date de sortie de Veuve noire pourquoi il occupe L’Éternel. Le studio devrait changer la date de ce film et les suivantes. Ce qui signifie que je devrais déplacer jusqu’à 7 films par peur du coronavirus. C’est pourquoi, pour l’instant, ils réfléchissent très sérieusement à ce qu’il faut faire face à cette grande menace qui existe dans le monde.

Ce sont les films suivants qui sortiront et leurs dates d’arrivée dans les salles:

Black Widow – 30 avril 2020

Los Eternos – 30 octobre 2020

Shang-Chi et la légende des dix anneaux – 12 février 2021

Docteur Strange dans le multivers de la folie – 30 avril 2021

Spider-Man 3 – 16 juillet 2021

Thor: Love and Thunder – 29 octobre 2021

Black Panther 2 – 6 mai 2022

Partager

Article précédent

Premières images officielles de la Batmobile du film The Batman

Article suivant

Lucifer: Tom Ellis a signé un accord pour revenir dans la sixième saison

David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.