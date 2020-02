Marvel Theory: Hulk a créé l’éternel dans Avengers: Endgame

Et si Hulk avec l’utilisation de Infinity Gems dans Avengers: Endgame aurait créé L’Éternel? Ainsi commence cette théorie intéressante Marvel.

Pour l’instant, nous connaissons peu d’informations sur le film L’Éternel, mais ils ont confirmé que les événements de Avengers: Fin de partie a fait revenir un grand mal sur Terre et cela a réveillé ces anciens héros. Comment ils n’ont pas révélé plus sur ce film, il y a une théorie Marvel ce qui explique comment Hulk Cela a tout causé.

Dans les bandes dessinées de L’Éternel par Neil Gaiman et John Romita, Jr. un membre de ce groupe de héros appelé Spirte (joué dans le film Lia McHugh)

Il était éternellement jeune. Insatisfait du fait qu’il ne grandira jamais et que ses compagnons ne le traitent pas avec suffisamment de respect, il utilise ses pouvoirs pour déformer la réalité et modifier ses souvenirs. Ikaris (Richard Madden), a réussi à retrouver sa véritable identité et a commencé à aider les autres à apprendre la vérité. C’était juste à temps, étant donné ses anciens ennemis, Les déviants, ils se préparaient à dominer l’humanité.

Les films changent toujours certains aspects de la bande dessinée.

La tâche des responsables du film est maintenant d’adapter cette histoire à leur univers cinématographique, et c’est là qu’intervient la théorie Marvel sur le “clic” de Hulk dans Avengers: Fin de partie.

L’Éternel Ils vivent actuellement parmi les humains et ne se souviennent de rien de leur passé. Alors Thanos dans Avengers: Infinity War probablement fait disparaître la moitié les joyaux de l’infini. Mais vous devez savoir quelque chose sur cette race et c’est qu’ils ont une “conscience cosmique”, donc si des objets qui se sont formés avec la création de l’Univers les affectent, il est raisonnable de supposer qu’ils se seraient rendus compte que quelque chose n’allait pas, juste avant disparaître Cela fonctionnerait comme lorsque Seigneur des étoiles (Chris Pratt) dans Gardiens de la Galaxie Vol.2 Il a amplifié sa puissance lorsqu’il était sur la planète EGO. Jusqu’à ce qu’il arrive, il ne prétendait pas être à moitié céleste.

Cette théorie de Marvel suggère que dans Avengers: Fin de partie, Hulk a ramené tous les disparus exactement dans le même état. Cependant pour L’Éternel, l’expérience du «clic» aurait entamé un processus de transformation. Ses pouvoirs innés, sa conscience cosmique, auraient été déclenchés par la courtoisie de Thanos. Mais grâce à Hulk que son conditionnement mental aurait pu commencer à récupérer en conséquence.

Si cette théorie Marvel est correcte, expliquez clairement pourquoi L’Éternel Jusqu’à présent, ils ne se sont pas vus à l’UCM. Mais aussi pourquoi ils commencent à sortir de l’ombre après Avengers: Fin de partie. Ainsi, le film nous montrera comment les protagonistes ont récupéré des souvenirs d’il y a des milliers d’années et qu’ils sont liés à des civilisations anciennes qui peuplaient la terre telles que Babylone, l’Europe médiévale ou la Chine ancienne.

Nous découvrirons la vérité sur L’Éternel lorsque le film est sorti le 30 octobre 2020. Laissez-nous votre théorie Marvel dans la section commentaires.

