C’est un mauvais moment pour Tony Stark / Iron Man car ses nouvelles histoires dans Marvel se terminent de manière très tragique.

Dans l’histoire de Iron man 2020, on pouvait voir comment Tony Stark il a été remplacé comme le grand héros de Marvel pour son frère Arno stark. Maintenant, la bataille entre les deux frères se termine par une fin très tragique.

Au cinéma, nous avons pu voir comment Iron Man / Tony Stark Il s’est sacrifié pour l’humanité en utilisant les gemmes de l’infini et en battant Thanos, mais dans les bandes dessinées, nous avons également vu comment il est mort aux mains des Captain Marvel dans la Seconde guerre civile Puis son clone a reçu ses souvenirs et en apprenant qu’il n’était pas l’original, il a subi une crise existentielle qui a fait de lui un méchant et le leader de la rébellion des machines contre l’humanité.

Événements de la bande dessinée.

Prendre le nom de Marquer un, le clone de Tony Stark a mené une révolution robotique contre la croyance folle de son frère Arno que toute l’intelligence artificielle doit être programmée pour servir et ne jamais désobéir à ses maîtres humains. Prendre l’identité de Iron man 2020, Arno a récemment dévoilé son plan directeur: une mise à jour logicielle diffusée dans le monde entier, réécrivant la programmation du Intelligences artificielles devenir esclaves de l’humanité. Une mise à jour qui Tony Stark et son armée de robots ne pouvait pas accepter.

Donc, l’armée robotique a attaqué le siège de Arno stark. Qu’est-ce qui a fait que toutes les créatures robotiques et les intelligences du monde ont reçu un message: Rejoignez le combat avec Mark One (Tony Stark) ou devenir des serviteurs vides de sens pour toujours. En outre, ils ont également assisté au grand sacrifice de l’ancien Iron man.

Synopsis de la bande dessinée Marvel:

«The Kill Switch» Arrêtez de télécharger ce contenu! J’ai dit STOP, mord la tête! Quel est votre dysfonctionnement? Pourquoi continuez-vous à scanner cela? Sortez de la ligne! Très bien. Tu as continué. Heureux? Vous venez de télécharger le correctif logiciel qui mettra fin à la révolution du robot. Super d’y aller, Sparky! Le compte à rebours a commencé. Il n’y a plus rien à faire maintenant que de mener une guerre totale contre le charnel! Vissez vos meilleurs accessoires, seau à rouille, car nous attaquons la tour! Il est temps de mener le combat directement à IRON MAN! TUEZ LE PROGRAMME MAÎTRE! MORT POUR ARNO STARK!

