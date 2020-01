MARVEL Valkyrie Jane Foster revue n ° 3. Les dieux meurent aussi

Panini Comics continue avec Valkyrie Jane Foster, la collection dédiée à l’ancienne Déesse du Tonnerre, désormais la dernière de la Valkyrie asgardienne. Heimdall est décédé lors de la bataille contre Bullseye. A vous maintenant de faire votre dernier voyage.

La destruction de l’épée Croc-de-dragon qui appartenait à Brunhilda a entraîné comme dommages collatéraux la perte du dieu asgardien qui peut tout voir. Heimdall, gardien du Bifrost ou du Rainbow Bridge a été tué par Bullseye et maintenant il ne veut pas que Jane Foster l’emmène à Valhalla pour être sa dernière demeure. Tous deux commenceront un voyage à travers différents lieux liés aux morts d’autres mythologies à la recherche du dernier lieu de repos de l’âme de Heimdall.

Il est intéressant de les voir passer par Heven ou Hades et voir dans quel état ils sont après les événements qui ont eu lieu respectivement dans La guerre des royaumes et Avengers sans retour. Nous ne pouvons pas oublier que les Olympiens ont déplacé leur résidence dans l’espace dans un nouveau redémarrage que nous devons encore voir, dirigé par un Hercules qui est passé d’un bluff éternel à un demi-dieu soucieux de faire tout le bien possible avec leurs interventions.

Le chapitre entier a eu différents artistes qui soutiennent le travail principal de CAFU et à travers des doubles pages, ils nous offrent le voyage frénétique que la Valkyrie entreprend. Ramón Pérez, Cian Tormey et Frazer Irving partagent les différents endroits qu’ils traversent jusqu’à ce qu’ils trouvent leur destination finale. Jason Aaron et Al Ewing continuent de présenter Jane Foster dans ce que sera son nouveau monde et les obligations du poste. De plus, ils continuent de mettre des méchants de certains emballages sur leur chemin, mais c’est quelque chose qui reste comme un cliffhanger pour le prochain chapitre.

Valkyrie Jane Foster Il résit dans l’univers Marvel l’un des personnages qui a eu le plus grand rôle au cours des cinq dernières années, au point d’éclipser Thor lui-même. Pour le moment, ce numéro a été consacré à l’exploration de la partie la plus extraterrestre du côté divin, mais les futures livraisons doivent plonger dans la facette humaine du personnage, tout comme elles devraient lui donner un ennemi qui représenterait un véritable défi en plus de devenir son ennemi juré.

Il faut également mentionner que CAFU a signé un contrat d’exclusivité avec Marvel, qui parle très bien du travail qu’elle a développé pour la maison d’édition, démontrant un potentiel brutal. Nous la verrons sans doute faire partie de grands moments et de projets de plus grande envergure que la série Valkyrie.

Synopsis

La Valkyrie accompagne un cher ami lors de son voyage de l’autre côté. Lorsqu’un vieux personnage meurt aux mains de Bullseye, Jane Foster doit accepter son nouveau rôle et aller plus loin. Mais elle n’est pas la Valkyrie de toujours, mais une héroïne extraordinaire.

