Marvel veut signer l’actrice Emily Blunt

Emily Blunt rencontré Marvel pour parler d’un rôle dans l’un des prochains films qu’ils planifient.

L’actrice Emily Blunt a été sur le point de signer pour Marvel à plusieurs reprises, mais il semble que maintenant ils vont plus au sérieux. Selon les derniers rapports, lors du tournage du film Disney Croisière dans la jungle, il y a eu une réunion au cours de laquelle il a évoqué certaines options qu’il aimait beaucoup.

La façon de travailler Marvel C’est très clair, ils rencontrent des talents qui se démarquent ou qui sont reconnus depuis longtemps par le public. C’est à ce moment que plusieurs options sont proposées. Si le projet ne se concrétise pas ou l’opportunité n’a pas d’importance car après un certain temps ils réessayent. Il y a des acteurs qui sont très intéressés à faire partie de cet univers cinématographique, tandis que d’autres ne veulent pas jouer un personnage de bande dessinée.

L’actrice a été liée à plusieurs personnages au fil des ans.

La rumeur suggère que Emily Blunt pourrait signer pour le rôle de Clea dans Doctor Strange 2. Bien que pendant un certain temps, il semble que les fans de Marvel sont inquiets parce que j’interprète Sue Storm (femme invisible) au redémarrage de les quatre Fantastiques. Outre son mari en réalité, l’acteur John Krasinski il serait parfait d’interpréter Reed Richards (M. Fantastique).

Emily Blunt était sur le point d’avoir un rôle secondaire dans Iron Man 3 il y a quelques années et allait donner vie à Veuve noire et Peggy Carter. Il est donc clair que Marvel veut compter sur elle et la relation avec Disney ne peut pas être mieux après Le retour de Mary Poppins et Croisière dans la jungle.

J’espère qu’ils signent Emily Blunt car je donnerais sûrement votre touche personnelle à tout personnage de bande dessinée de Marvel à l’interprète

