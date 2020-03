Marvel vient de révéler le Sorcier suprême le plus sombre

Cet article contient des spoilers pour Savage Avengers # 11.

Marvel Comics vient de révéler la véritable histoire de Kulan Gath, leur Sorcier Suprême le plus sombre. Savage Avengers de Gerry Duggan a vu un méchant classique revenir d’au-delà de l’aube des temps. Kulan Gath est originaire de l’âge hyboréen, le temps de Conan le barbare, avant l’avènement du dernier âge glaciaire.

Kulan Gath s’est avéré être un formidable ennemi. Même la puissance combinée du docteur Strange et du docteur Doom était à peine suffisante pour lui donner une défaite contemporaine, et ils ont accompli cet exploit en trichant; Le docteur Doom a eu recours à la science plutôt qu’à la sorcellerie. Doom a invoqué son armure Infamous Iron Man pour Strange, le transformant en le soi-disant “Iron Mage”. Strange a proposé une utilisation innovante de l’armure, la reformant autour de Kulan Gath et le retenant. Cela a donné à Conan, déplacé dans le temps, la possibilité de le poignarder et Kulan Gath s’est téléporté.

Cette semaine, Savage Avengers # 11 révèle enfin le secret du pouvoir de Kulan Gath. Le docteur Strange utilise la magie du sang pour renvoyer sa forme astrale à travers les millénaires, observant l’histoire de Kulan Gath. Il se retrouve à regarder la Terre telle qu’elle était il y a douze millénaires, et il regarde le garçon esclave Kulan Gath assassiner et supplanter son maître. Jurant de ne plus jamais être une victime, il a cherché les secrets de la magie et il a approché le Sorcier suprême de son temps, Mekri Ra. Mekri Ra a senti le mal dans le cœur de Kulan Gath et a refusé de le former.

Humilié, Gath a parcouru le monde, recherchant des sources moindres et s’entraînant avec eux. À l’horreur du docteur Strange, il a appris les secrets d’une forme sombre de magie du sang; il est devenu un cannibale, consommant les organes d’un sorcier afin d’atteindre leur connaissance. Il y a du savoir et du pouvoir dans le sang, et Kulan Gath a appris à le maîtriser. Il a commencé à tirer l’énergie vitale de ses victimes, prolongeant sa propre vie; c’est le secret de l’immortalité de Kulan Gath.

À la fin, Kulan Gath est devenu si puissant qu’il est retourné à Mekri Ra – et l’a vaincu. Il a tiré la mort du Sorcier Suprême le plus longtemps possible, une façon de le rembourser de l’humiliation d’avoir été banni il y a toutes ces années. Ironiquement, cela pourrait bien s’avérer être la perte de Kulan Gath; Mekri Ra a senti la présence astrale du Docteur Strange qui le regardait et lui a transmis un mystérieux message avant que Kulan Gath ne lui tranche la gorge. Kulan Gath est ainsi devenu le successeur de Mekri Ra en tant que Sorcier Suprême – probablement le plus maléfique de tous les temps.

L’histoire peut être horrible, mais elle perd un peu de sa valeur de choc parce que les lecteurs attentifs le savaient déjà; quelque chose a mal tourné avec la stratégie de publication de Marvel. L’année annuelle de Savage Avengers du mois dernier est vraisemblablement fixée après ce problème, car il présente le docteur Strange avertissant Magik que Kulan Gath viendra pour elle – et qu’il est un cannibale.

Avengers sauvages # 11 est maintenant en vente chez Marvel Comics.

