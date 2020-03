Marvel Zombies, The Movie – FAN FILM

Marvel Studios a révélé ses plans à court terme pour la soi-disant phase 4, mais il y a encore beaucoup d’univers à explorer à UCM, alors verrons-nous un film Marvel Zombies?

Le genre de super-héros doit se réinventer s’il ne veut pas sombrer dans la monotonie, Marvel se débrouille plutôt bien jusqu’à présent, mais que se passera-t-il désormais sans stars comme Robert Downey Jr. comme Iron Man ou Chris Evans comme Captain America? Marvel Zombies serait un projet qui a une bonne base de fans.

Pour le moment, nous connaissons les plans à court terme de Marvel Studios, avec de nouveaux super-héros à venir et d’autres connaissances qui reviendront et, parmi tous, jetteront les bases d’un événement plus important comme Avengers: Infinity war et Endgame. Mais sans aucun doute l’une des histoires que de nombreux fans aimeraient voir est de savoir comment leurs super-héros préférés deviennent des zombies avides de viande et avec une faim insatiable qui finit par les transformer en véritables mangeurs de monde dans la série Marvel Zombies, cette histoire recevra un clin d’œil dans la série d’animation Et si …? que Marvel Studios se prépare pour Disney +, mais pour le moment, il n’est pas prévu que nous puissions voir un film à long terme.

Cependant, les fans ont déjà commencé à l’imaginer et un film de fans assez cool circule depuis longtemps et que vous pouvez voir ci-dessous.

À PROPOS DE LA BD

Cela commence juste après ce qui s’est passé dans Ultimate Fantastic Four, Magneto parvient à détruire le téléporteur et à ce moment-là, une horde de super-héros zombies commence à le chasser dans toute la ville, mais Magneto parvient à leur faire face, mutilant plusieurs zombies, dont Captain America qui coupe son crâne en utilisant son propre bouclier; puis, l’utilisant comme une arme, il continue d’attaquer des zombies comme Thor, Hawkeye. Magneto commence à se lasser de la lutte prolongée jusqu’à ce que, profitant de sa stature imperceptible, la Guêpe l’attaque par derrière, lui mordant le cou; Étant tombé et blessé, Hulk et d’autres zombies semblent le dévorer sur place. Après avoir dévoré Magnéto, le groupe de zombies (mettant en évidence parmi eux Spider-Man, Bruce Banner, Luke Cage, Giant Man, Iron Man, entre autres) se reposent dans l’une des rues détruites lorsque le Silver Surfer apparaît soudain parmi eux , qui fait son arrivée sur Terre pour informer les zombies que leur maître Galactus est en train de dévorer la planète. Les zombies voient un bon apéritif à dévorer et à commencer à l’attaquer; en utilisant son pouvoir cosmique, il parvient à détruire facilement et à éliminer plusieurs zombies, mais Thor casse un morceau de ciment dans la tête du Silver Surfer (car étant un zombie, il ne peut pas porter le marteau) pour qu’il tombe au sol. Malgré les dégâts, il donne de la résistance et se bat courageusement mais est tué par Hulk, qui avec une morsure lui arrache la tête, le reste du corps est dévoré par le reste des héros zombies. Tous ceux qui se sont nourris de Silver Surfer acquièrent une grande partie de l’énergie cosmique.

Après ce qui s’est passé, Giant Man se rend dans son laboratoire où il a mis sous sédation Black Panther, qui s’est fait amputer un de ses bras, car Giant Man considérait cela comme une disposition pour le dévorer partie par partie au cas où il ne trouverait pas de viande qui manger, quand j’ai fini de couper une de ses jambes avec un instrument chirurgical, la guêpe apparaît, et ils ont un argument qui se termine par un combat dans lequel l’homme géant détruit le corps de la guêpe, quand il se tourne vers la civière, il se rend compte que Black Panther il s’est échappé alors il part à sa recherche. Lorsque Giant-Man part, Black Panther, qui se cachait dans le laboratoire, se rend compte que la tête de la guêpe est toujours en vie, alors il prend la tête de la guêpe et cherche à se rendre dans un endroit plus sûr. C’est dans ce contexte que Galactus fait son arrivée sur Terre et quand il voit que son héraut a été tué par les zombies, il s’énerve et dit qu’il n’aura aucune pitié, bien qu’il soit attaqué par les zombies, il les repousse facilement. Pendant ce temps, Black Panther rencontre un groupe d’humains survivants de l’astéroïde M, qui est venu à la recherche de Magneto, qui avait abandonné pour aider à combattre les zombies sur Terre, perdant plus tard tout contact avec lui. Ce groupe se préparait à tuer Black Panther, pensant que c’était un zombie mais presque immédiatement, ils ont réalisé que ce n’était pas le cas. Pourtant, l’un d’eux voulait toujours le tuer, alors Black Panther lui lance la tête de Guêpe qui, affamé, le dévore. À la fin, le groupe décide que la Terre ne peut plus être sauvée et ils retournent tous ensemble sur l’astéroïde.

De l’autre côté de la ville, Iron Man et Bruce Banner créent un appareil qui étend les compétences acquises par Silver Surfer, c’est pourquoi tous les zombies qui l’ont dévoré rassemblent la puissance cosmique acquise dans la machine d’amplification et recherchent Galactus. Cependant, ils sont très surpris de voir des méchants zombies attaquer Galactus. Les héros zombies tirent sur ce dernier, le blessant gravement. Puis un combat acharné commence entre les super-héros zombies et les super-héros zombies; Certains des combats se démarquent, comme celui de Wolverine et Juggernaut, qui s’est terminé par Juggernaut mort à cause de Wolverine vaporisant sa tête avec un rayon cosmique; Le combat de Venom contre Spider-Man, qui se termine par l’abandon du costume noir (symbiote) à un Eddie Brock qui a été transpercé par l’un des rayons cosmiques de Spider Man et le combat de Captain America avec son ancien rival Red Skull, dans ce combattre le crâne rouge parvient à tuer le capitaine en lui arrachant le cerveau, qu’il avait exposé. Après le combat acharné, le groupe de héros zombies parvient à vaincre tous leurs rivaux et malgré le fait que le Galactus est toujours conscient et a l’intention de se défendre, il est trop faible et est dévoré vivant par les zombies.

5 ans après la chute de Galactus, Black Panther, qui possède des prothèses cybernétiques en compensation de ses membres perdus, revient sur Terre avec le groupe des humains survivants, et derrière eux apparaît également la Guêpe qui a un nouveau corps cybernétique, être lucide et guérie de sa dépendance à la viande. En descendant du navire, ils ne trouvent que de la vie végétale. C’est pourquoi ils se demandent si la menace zombie a pris fin, mais Black Panther sait que ce n’est pas le cas, et qu’ils doivent être quelque part dans l’espace, et qu’un jour ils reviendront après avoir fini avec toute la vie dans l’univers. Pendant ce temps, sur une planète extraterrestre inconnue, le roi de cette planète est observé en train de replier son fils, chuchotant qu’il ne permettra rien à lui arriver, à ce moment l’un de ses subordonnés rompt avec l’harmonie du moment, rapportant qu’une étrange force qui a dévorer les planètes voisines est sur le point d’arriver à tout moment. Le roi demande combien de temps il leur reste, ce à quoi le subordonné répond: “Il n’y en a plus” (Ils étaient prêts à affronter Galactus, car ils pensaient que la force destructrice qui approchait était lui, mais ils ont réalisé qu’ils avaient tort) . A ce moment au loin, 6 figures sont entrevues: Hulk, Spider-Man, Wolverine, Giant Man, Iron Man et Luke Cage, qui en dévorant Galactus ont acquis leurs pouvoirs et la capacité de voyager dans l’Univers, une attaque contre le ville, les forces militaires de cette planète n’ont aucune chance contre elles et perdent la ville et la planète avec elle.

Marvel dans la version Zombie a connu un tel succès qu’il y avait plusieurs Marvel Zombies 2 et 3 spéciaux, Marvel Zombies Vs. Army of Darkness et Marvel Zombies: Dead Days.

