Mary J. Blige nommée ambassadrice du Festival du film noir américain 2020 (ABFF) – Blackfilm

ABFF Ventures LLC., A annoncé aujourd’hui l’emblématique chanteuse, auteur-compositeur, actrice, productrice et philanthrope lauréate d’un Grammy AwardⓇ et nominée aux Oscars Mary J. Blige comme ambassadeur du 2020 American Black Film Festival (ABFF), qui se tiendra à Miami Beach du 17 au 21 juin 2020. En tant qu’ambassadeur, Blige contribuera à sensibiliser les médias à la mission de l’ABFF et à son héritage de 24 ans. La discussion mettra en lumière la carrière musicale de Blige, sa transition vers le cinéma et la télévision et le parcours de sa vie en tant qu’une des artistes les plus réussies de tous les temps.

«Tant de cinéastes noirs incroyablement talentueux sont sortis du Festival du film noir américain, dont beaucoup ont eu le plaisir de travailler avec beaucoup de gens avec qui je suis impatient de collaborer. En tant qu’actrice et productrice, il ne pouvait pas y avoir d’événement plus important auquel participer. Je suis un partisan et un admirateur de longue date de l’ABFF et je suis honoré d’être un ambassadeur et de continuer à encourager de nouveaux talents. » dit Blige.

Mary J. Blige est une figure d’inspiration, de transformation et d’autonomisation qui fait d’elle l’une des voix déterminantes de l’ère de la musique contemporaine. Avec un palmarès de huit albums multi-platine, neuf Grammy Awards (plus 32 nominations stupéfiantes), deux nominations aux Oscars, deux nominations aux Golden Globe AwardsⓇ et une nomination aux Screen Actors Guild AwardⓇ, parmi de nombreuses autres distinctions, Blige a s’est cimentée comme une superstar mondiale. Blige jouera dans le film Trolls World Tour de Dreamworks, qui doit sortir en avril, ainsi que dans le biopic Aretha Franklin de MGM, Respect, qui devrait sortir en octobre. Elle joue également le rôle de Monet dans Power Book II: Ghost, un spin-off de l’émission à succès STARZ, Power, qui fait ses débuts cet été. Sous sa société de production, Blue Butterfly, elle est actuellement en production sur un documentaire sans titre sur sa vie et sa carrière légendaire réalisé par Vanessa Roth.

«Mary J. Blige est une légende du hip hop dont le talent artistique a transcendé les industries du cinéma et de la télévision. Son œuvre incarne la mission de l’ABFF, qui est de célébrer et d’élever la communauté afro-américaine à travers le divertissement », a déclaré Nicole Friday, directrice générale d’ABFF Ventures.

Les ambassadeurs précédents incluent Idris Elba, Tracee Ellis Ross, Regina Hall, La La Anthony, Jay Ellis, Morris Chestnut, Omari Hardwick, Common et Taraji P. Henson.

Pour plus d’informations sur ABFF et les dernières nouvelles, rendez-vous sur abff.com et suivez @ABFF sur Twitter et @AmericanBlackFilmFestival sur Instagram et Facebook. Rejoignez la conversation en utilisant # ABFF20 et #WeAreABFF.