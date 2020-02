‘Masters of the Universe’ commence le tournage cet été

Lors d’une interview avec Harpers Bazaar, la future star de ‘Maîtres de l’univers”, Noah Centineo (“ À tous les garçons dont je suis tombé amoureux ”) a révélé que l’adaptation que Mattel Films et Sony feront enfin pour Netflix du personnage populaire de jouets et de cmics créé par Roger Sweet au début des années 1980, He- Mec, commencez à filmer cet été, et pas en automne comme annoncé par DiscussingFilm il y a quelques jours.

Selon les médias: “Pour les” Maîtres de l’Univers “, Centineo se prépare à être He-Man. Il a gagné 30 livres. [unos 13,5 kilos] de muscle manger 11 œufs pour le petit déjeuner sur une base régulière, pour perdre plus tard ce poids parce que la production commence cet été. “

Centineo interprète le rôle de He-Man, bien que pour le moment il ne soit pas confirmé s’il se mettra également à la place de son alter ego, le prince Adam. De leur côté, les jeunes frères Nee (Aaron NeeyAdam Nee) réaliseront ce film en remplacement de David S. Goyer, qui avait auparavant négocié pour réaliser cette adaptation, tout en restant à bord en conservant des crédits en tant que scénariste et producteur exécutif (via son Phantom Quatre films) Matt Holloway et Art Marcum (‘Iron Man’) ont écrit le projet le plus récent du film et l’ont fait réviser par les frères Nee eux-mêmes.

«Masters of the Universe» est basé sur le personnage de la ligne de jouets de Mattel, He-Man, qui, comme beaucoup de gens, avait sa propre série animée de 1983 à 1985. Il a également eu son adaptation cinématographique en 1987, qui comprenait La direction de Gary Goddardy et la proéminence de Dolph Lundgren (He-Man), Frank Langella (Skeletor) et, dans l’un de ses premiers rôles sur grand écran, un jeune Courteney Cox comme Julie Winston, un personnage adolescent créé spécifiquement pour le film.

Cette adaptation au grand écran, dont le budget s’élève à plus de 100 millions de dollars, est une version pleine de fantaisie où un Prince Adam sera réinventé comme un soldat à la recherche de son destin, dans une histoire sur le monde magique d’Eternia . Ici, le méchant Skeletor a une armée de haut niveau technologique et essaie de changer les choses et d’éradiquer la magie. He-Man est donc un prince qui devient un puissant guerrier et devient ainsi l’espoir de cette terre magique appelée Eternia.