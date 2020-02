Masters of the Universe: Revelation obtient un casting All-Star, Mark Hamill à Voice Skeletor

La prochaine série animée Masters of the Universe: Revelation vient d’être annoncée par Netflix. L’émission, qui est produite par Kevin Smith, mettra en vedette une gamme de talents composée de stars, dont la star de Star Wars Mark Hamill en tant que Skeletor. Vous pouvez consulter la liste complète des acteurs ci-dessous.

Parmi les acteurs, Game of Thrones met en vedette Lena Headey en tant que commandant en second de Skeletor, Evil-Lyn et Liam Cunningham en tant que mentor et allié de He-Man, Duncan / Man-At-Arms. Alan Oppenheimer, qui a exprimé Skeletor dans le film d’animation classique He-Man et le spectacle Masters of the Universe, exprimera Moss-Man dans la nouvelle série. He-Man / Prince Adam sera exprimé par Chris Wood. Sarah Michelle Gellar de la célébrité de Buffy contre les vampires sera la voix de Teela.

Le personnage He-Ro (Phil LaMarr) est également remarquable sur cette liste. Il y a en fait deux personnes qui ont porté le nom He-Ro dans MOTU lore. L’un est l’original He-Ro, qui a été fait ancêtre rétroactivement de He-Man dans la gamme de jouets Masters of the Universe Classics. He-Ro était un personnage initialement prévu pour un spin-off Masters of the Universe toyline dans les années 1980 appelé les pouvoirs de Greyskull. He-Ro aurait été l’un des héros d’Eternia dans un passé lointain, également appelé «Preternia».

Le second était He-Ro II, le fils d’Adam / He-Man. Le deuxième He-Ro était l’alter-ego de Dare, qui était le fils d’Adam et est devenu le nouveau héros d’Eternia. He-Ro est exprimé dans la série par Phil LaMarr.

Le collaborateur de longue date de Smith, Jason Mewes (Jay de Jay et Silent Bob), exprimera Stinkor. La fille de Smith, Harley Quinn Smith, exprime un personnage nommé Ileena, un personnage qui est apparu dans la série animée Filmation originale.

Mark Hamill comme squelette

Lena Headey comme Evil-Lyn

Chris Wood en tant que Prince Adam / He-Man

Sarah Michelle Gellar comme Teela

Liam Cunningham en tant qu’homme d’armes

Stephen Root comme Cringer

Diedrich Bader en tant que King Randor / Trap Jaw

Griffin Newman comme Orko

Tiffany Smith comme Andra

Henry Rollins comme Tri-Klops

Alan Oppenheimer comme Moss Man

Susan Eisenberg comme sorcière

Alicia Silverstone en tant que reine Marlena

Justin Long comme Roboto

Jason Mewes comme Stinkor

Phil LaMarr comme He-Ro

Tony Todd dans Scare Glow

L’été crie en tant que prêtresse

Kevin Michael Richardson comme Beast Man

Kevin Conroy comme Mer-Man

Harley Quinn Smith comme Ileena

Masters of the Universe: Revelation est actuellement en préparation pour Netflix. C’est l’un des deux spectacles animés basés sur la franchise qui sont actuellement en développement. L’autre spectacle est une série animée en CG qui s’intitule actuellement He-Man et les Maîtres de l’Univers. Les deux émissions n’ont pas encore de dates de sortie officielles.

