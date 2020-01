Mati Diop et Melina Matsoukas parmi les nominés pour les DGA Awards – Blackfilm

La Directors Guild a levé le rideau sur les nominés des films pour ses 72e DGA Awards annuels.

Bong Joon Ho (Parasite), lauréate du Golden Globe Sam Mendes (1917), Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood), Martin Scorsese (The Irishman) et Taika Waititi (Jojo Rabbit).

«Au cours d’une année riche en excellents films, les membres de la DGA ont choisi un groupe extraordinaire de cinéastes pour nominer pour le Prix de réalisation exceptionnelle pour le long métrage de théâtre de cette année,» Le président de la Guilde des réalisateurs, Thomas Schlamme, a déclaré. «Ces réalisateurs représentent le plus haut niveau de réalisation cinématographique, et leurs films témoignent de la narration innovante, de la réussite artistique et de la passion que les cinéastes partagent avec leur public. La nomination de leurs pairs est ce qui rend ce prix particulièrement significatif pour les administrateurs, et je félicite tous les candidats pour leur travail exceptionnel.

Pedro Almodóvar (Pain and Glory), Todd Phillips (Joker), Clint Eastwood (Richard Jewell), James Mangold (Ford v Ferrari) et Rian Johnson (Knives Out) sont particulièrement absents de la liste.

Bien qu’aucune femme n’ait figuré sur la liste des longs métrages, les cinéastes sont bien représentées dans la catégorie des longs métrages pour la première fois. Les recrues en lice pour ce prix sont Mati Diop (Atlantics), Alma Ha’rel (Honey Boy), Melina Matsoukas (Queen & Slim), Tyler Nilson & Mike Schwartz (The Peanut Butter Falcon) et Joe Talbot (The Last Black Man in San Francisco).

Les gagnants dans toutes les catégories, ainsi que les nominés à la télévision dévoilés lundi et les autres qui seront annoncés vendredi, seront honorés le 25 janvier lors d’une cérémonie au Ritz-Carlton au centre-ville de Los Angeles.

Voici la liste complète des nominations de films pour les 72e DGA Awards:

RÉALISATION DIRECTRICE EXCEPTIONNELLE DANS LE FILM D’ÉLÉMENTS DE THÉÂTRE POUR 2019

BONG JOON HO

Parasite (néon)

Équipe de direction de M. Bong:

Responsable de production d’unité: Park Min Chul

Premier assistant réalisateur: Kim Seong Sik

SAM MENDES

1917 (Universal Pictures)

Équipe de direction de M. Mendes:

Directeurs de production d’unité: Callum McDougall, Hannah Godwin

Premier assistant réalisateur: Michael Lerman

Deuxième réalisateur adjoint: Joey Coughlin

MARTIN SCORSESE

L’Irlandais (Netflix)

Équipe de direction de M. Scorsese:

Directeurs de production d’unité: John A. Machione, Carla Raij

Premier assistant réalisateur: David Webb

Deuxième réalisateur adjoint: Jeremy Marks

Deuxième deuxième réalisateur adjoint: Trevor Tavares

Deuxième directeur adjoint supplémentaire: Ryan Robert Howard

Directeur de site: Kip Myers

QUENTIN TARANTINO

Il était une fois dans… Hollywood (Columbia Pictures)

Équipe de direction de M. Tarantino:

Directeurs de production unitaires: Georgia Kacandes, Nathan Kelly

Premier assistant réalisateur: William Paul Clark

Deuxième réalisateur adjoint: Christopher T. Sadler

Deuxième deuxième réalisateur adjoint: Brendan «Bear» Lee

Deuxième réalisatrice adjointe supplémentaire: Debbie Chung, Katie Pruitt

TAIKA WAITITI

Jojo Rabbit (Fox Searchlight Pictures)

Équipe de direction de M. Waititi:

Directeurs de production: Václav Mottl, Pavel Voráček

Premier assistant réalisateur: Mark Taylor

Deuxième réalisatrice adjointe: Martina Götthansová

Deuxième deuxième réalisatrice adjointe: Martina Frimelová

RÉALISATION DIRECTIVE EXCEPTIONNELLE D’UN PREMIER FILM DE CARACTÉRISTIQUES DIRECTEUR POUR 2019



MATI DIOP

Atlantiques (Netflix)

Équipe de direction de Mme Diop:

Premier assistant réalisateur: Vincent Prades

ALMA HAR’EL

Honey Boy (Amazon Studios)

Équipe de direction de Mme Har’el:

Directeur de production d’unité: David Grace

Premier assistant réalisateur: Sean Vawter

Deuxième réalisateur adjoint: Colin Flaherty

Deuxième deuxième réalisatrice adjointe: Sarah Balboa

MELINA MATSOUKAS

Queen & Slim (Universal Pictures)

Équipe de direction de Mme Matsoukas:

Directeurs de production d’unité: Pamela Hirsch, Max Berryhill (Los Angeles Unit)

Premiers directeurs adjoints: HH Cooper, Joe Suarez (Los Angeles Unit)

Deuxième réalisateur adjoint: James Roque, Johnny Recher (Los Angeles Unit)

Deuxième deuxième réalisateur adjoint: Sumner Boissiere, Tami Kumin (Ohio Unit)

TYLER NILSON & MICHAEL SCHWARTZ

Le faucon au beurre d’arachide (attractions routières)

Équipe de direction:

Responsable de production d’unité: Manu Gargi

Premier assistant réalisateur: James Grayford

Deuxième réalisateur adjoint: Dee Jones

Deuxième deuxième réalisateur adjoint: Michael McKay

JOE TALBOT

Le dernier homme noir de San Francisco (A24 Films)

Équipe de direction de M. Talbot:

Responsable de production d’unité: Natalie Teter

Premier assistant réalisateur: Hilton J. Day

Deuxième réalisateur adjoint: Dominic Martin

Deuxième deuxième réalisateur adjoint: Jeremiah Kelleher

Deuxième deuxième réalisateur adjoint supplémentaire: Alex Gilbert