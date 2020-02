Matrix 4 ajoute un autre acteur de la série Sense8

Matrix 4 a déjà commencé le tournage. Ce futur film, qui nous a tous pris par surprise, mettra en vedette des visages reconnus des premiers films ainsi que plusieurs acteurs de Sense8, de la série Netflix et des sœurs Wachowski.

Matrice 4 réaffirme le grand amour qu’il a pris Lana Wachowski aux acteurs de Sense8. La série de Netflix, qui a malheureusement été annulée, avait les sœurs à l’adresse et comme prévu, a raconté une histoire phénoménale. Maintenant, plusieurs acteurs de la série feront partie du film. Le premier était Toby Onwumere qui a confirmé sa participation à la quatrième tranche. Plus tard, la signature de l’acteur allemand arriverait (Max Riemelt) et finalement rejoint Eréndira Ibarra au casting.

Même s’il semblait qu’avec trois acteurs de Sense8 le casting de Matrice 4 il serait plus que fermé, maintenant il a également été annoncé que Brian J. Smith Ce sera dans le film le plus attendu. Avec lui, nous pouvons profiter Keanu Reeves (Néo), Carrie-Anne Moss (Trinité) et Jada Pinkett Smith (Niobe) répétant ses rôles mythiques.

De plus, la rumeur dit que l’acteur Yahya Abdul-Mateen II pourrait jouer une jeune version de Morpheus. Pour le moment, le rôle qu’il remplira est inconnu Brian J. Smith dans Matrice 4, mais avec le tournage déjà commencé, on s’attend à ce qu’il ait un personnage mineur dans le film.

Un projet inattendu

Lana Wachowski Il dirigera seul ce nouveau titre et a été en charge de l’écriture du scénario avec Aleksandar Hemon et David Mitchell. Ces dernières semaines, le tournage du film a généré beaucoup de bruit après une fuite de vidéo où l’on pouvait voir Neo et Trinité tournage d’une scène en plein air. Quelque chose qui rejoint les images du tournage au sommet de deux gratte-ciel à San Francisco.

Matrix 4 arrivera dans les salles espagnoles le 21 mai 2021.

