Matrix Theory 4: La prophétie du numéro sept

Comment et pourquoi NEO reviendra-t-il? Il existe une théorie intéressante sur Matrix 4 qui pourrait tout expliquer et le numéro sept serait très important.

Cette franchise de science-fiction regorge de symbolisme religieux, à la fois du christianisme et de l’hindouisme, il y a donc beaucoup de théories et d’explications sur les événements qui se produisent dans les films. Maintenant, ils vont être libérés Matrice 4 et il y a une question que tous les fans se posent. Pourquoi NEO et Trinity reviendront-ils?

Les deux protagonistes des trois films précédents sont décédés. Trinité meurt lorsque son navire s’écrase NEO il se sacrifie pour toute l’humanité. Même si nous savons qu’ils seront les protagonistes de Matrice 4En fait, nous pouvons voir des scènes du tournage où les acteurs Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss, ils jouent ces rôles.

Théorie de la prophétie du numéro sept.

Avant ses débuts Matrice 4 En 2021, c’est une bonne idée de revenir sur les trois films précédents, car il y aura sûrement de nombreuses références que l’on pourra ignorer. Dans le troisième volet de la trilogie, il est révélé que ce n’est pas la première fois que NEO essayez de sauver le monde parce que Matrix Il a combattu l’élu à 5 reprises. C’est dans le sixième qu’il réussit. Ou c’est ce que nous pensions, car ce pourrait être la septième fois la bonne.

Autrement dit, d’abord les machines ont été révélées, puis il y a eu une guerre contre l’humanité qu’elles ont gagnée. Ensuite, ils ont commencé à récolter des gens et à créer la matrice pour garder leur esprit. Mais aussi un élu a été créé qui a essayé de sauver tout le monde et qui a apporté une prophétie. Les premières fois, il a échoué, mais Matrix il redémarrerait et recréerait l’élu jusqu’à ce que nous arrivions aux événements des films et c’est là qu’il réussit. C’est du moins ce que nous pensions.

Qu’un programme comme Agent smith Il infecte tout et l’élu doit se sacrifier pour tous afin que les machines et les humains signent la paix, pas le temps où la guerre est vraiment gagnée. Il faudra donc le juger une septième fois. Par conséquent, NEO nous voyons avec une barbe, un chapeau et des pintes désemparées dans le tournage de Matrice 4Ce serait un homme ordinaire qui doit être convaincu de son destin.

Mythe de la grotte de Platon.

La saga de science-fiction est une représentation moderne du mythe des cavernes de Platon. Puisque cette histoire raconte comment il y a deux mondes, un matériau (la grotte) et un autre spirituel (qui serait la partie de l’extérieur de la grotte). Ceux qui peuvent se libérer pourront vérifier la vérité. Puisque son monde d’ombres n’est qu’une représentation de ce qui est à l’extérieur.

Dans le Mythe, il y a sept images qui représentent le chemin de la connaissance: les prisonniers, les chaînes, les ombres, les maîtres de la grotte, le feu, la nuit, le soleil. Donc, pour connaître la vérité, nous aurions besoin d’atteindre le soleil, qui serait la septième image et la 7e NEO de la matrice 4.

Il y a de nombreuses références à la sagesse et à la vérité liées au numéro sept. Comme par exemple Sept Sages ou Saptarshi, qui apparaissent dans la littérature hindoue ancienne. Aussi le sept sages de la Grèce, qui était précisément représenté par Platon dans le dialogue de Protágoras.

Matrix 4 sera présenté le 21 mai 2021. Bien qu’il ne soit pas exclu qu’ils changent de date, car leur tournage a été arrêté par le Coronavirus.

Partager

Publication précédente

Critique des Invisibles: le nouveau film de Gracia Querejeta à l’air frais et rafraîchissant.

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.