Matrix Theory 4: voici comment NEO et Trinity reviendront

L’une des inconnues les plus intéressantes sur Matrix 4 est de savoir comment NEO et Trinity reviendront après les événements du troisième opus.

En 2021, le film sortira Matrice 4 qui est actuellement en plein tournage. Alors ils sont partis filtrer certaines scènes où peut-on voir NEO (Keanu Reeves) et Trinité (Carrie-Anne Moss). Mais … Comment est-ce possible?

Trinité Il est décédé des suites de blessures subies lors d’un accident avec son navire. Pendant, NEO Il s’est sacrifié pour l’humanité afin qu’il y ait la paix avec les machines une fois qu’il a vaincu l’agent Smith. Donc dans Matrice 4, Les autres personnages devraient être les protagonistes.

Voilà comment ils pourraient rentrer.

La réponse est dans les films précédents qui devront être revus avant de regarder Matrice 4 dans les films. Dans la troisième tranche intitulée Révolutions matricielles (2003), il est révélé que ce n’est pas la première fois que NEO Il a essayé de sauver la race humaine. En fait, il est la sixième incarnation de l’élu, car cinq autres personnes ont tenté de démolir les autres versions stables de Matrix. Mais le système peut être redémarré, ce qui provoque le retour de l’élu. Le quatrième film n’a donc besoin que de s’appuyer sur son univers numérique et sa chronologie cyclique.

Au lieu de créer de nouvelles personnes à chaque fois que cela recommence, la théorie suppose que Matrix ne reproduit que le même groupe de personnes qui ont initialement été asservies, physiquement et numériquement. Cela ouvre la porte à une histoire centrée sur un NEO et Trinité des anciens qui étaient parmi les vivants avant la Première Guerre contre les Machines, mais ce ne sont pas nécessairement les gens que nous avons vus lors des livraisons précédentes. Une histoire sur les versions humaines «originales» des deux personnages pourrait expliquer que non seulement ils sont vivants et qu’ils ont vieilli, mais qu’ils pourraient également jeter les bases du premier film de Matrix.

Ce pré-NEO et Trinity sont peut-être sur le point d’arrêter les machines, mais ils finiront par échouer, et ce sera le travail d’un futur NEO (cloné numériquement et physiquement) pour mettre fin aux guerres.

Cette théorie crée une sorte de parallélisme entre la vie humaine et la programmation machine.

Puisque les gens «renaîtront» perpétuellement dans la matrice jusqu’à ce qu’ils soient exilés ou libérés de leurs illusions et de leur contrôle. Cela se convertirait en Matrice 4 Dans une préquelle. Peut-être dans un film avec des scènes du passé où l’humanité n’était pas encore tombée contre les machines et autres scènes qui continuent le troisième opus. Une autre option consiste à nous montrer les cinq versions précédentes de NEO et Trinité qui échouaient contre les machines.

Nous résoudrons tous les doutes à la sortie du film Matrix 4 le 21 avril 2021. Tu veux la voir? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.

