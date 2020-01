Matt Damon en vedette dans l’adaptation de la ‘Police Corruption’ de Don Winslow qui dirigeait James Mangold

Matt Damon à la tête du casting de ‘La force‘, adaptation cinématographique du roman de Don Winslow paru en 2017 que l’on connaît en Espagne sous le titre de «Corruption policière» (avec l’aimable autorisation de RBA Books).

Comme annoncé en mars 2017, le film sera réalisé par James Mangold, dans ce qui signifiera son retour au cinéma policaco, plus de 20 ans après ‘Cop Land’.

À son tour, Mangold était responsable de la signature de la dernière version de son script avec Scott Frank (avec qui il avait déjà travaillé dans «Logan») en remplacement du David Mamet initialement annoncé.

Ridley Scott (via Scott Free Productions), Shane Salerno (via The Story Factory) et Kevin Walsh seront les producteurs de ce film qui sera distribué dans le monde entier par 20th Century Fox … désolé, 20th Century Studios .

Le synopsis officiel du roman est le suivant:

Denny Malone voulait juste être un bon flic.

Denny Malone est le roi de North Manhattan, un sergent décoré du Département de police de New York et l’authentique chef de The Unit. Malone et ses hommes sont les plus intelligents, les plus coriaces, les plus rapides, les plus courageux, les plus méchants et les plus corrompus. Maintenant, sa corruption est sur le point de voir le jour et Malone est obligé de parcourir la mince ligne qui sépare la trahison de tout ce en quoi il croit et sa propre survie.

Maintenant, Denny Malone doit décider une fois pour toutes ce que signifie être un bon flic.