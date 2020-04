Matt Reeves a avoué que le redémarrage était son idée

Le Batman est l’un des films les plus attendus. Les fans de DC Extended Universe sont impatients de voir cette nouvelle histoire réalisée par Matt Reeves, qui a récemment révélé que c’était son idée de parier sur un redémarrage.

Sans aucun doute, les attentes The Batman ils sont très élevés. D’une part, il y a les fans de super-héros qui n’étaient pas très satisfaits de la version qu’il nous a offerte Zack Snyder avec Ben Affleck D’un autre côté, nous avons ceux qui étaient satisfaits dudit acteur dans ce rôle et maintenant ils espèrent que cela a valu la peine d’être redémarré. Le film, écrit et réalisé par Matt Reeves, mettez de côté tout ce que nous avons vu plus tôt DCEU et il nous présentera une version originale du personnage.

Après la mauvaise réception, il a Batman vs Superman: l’origine de la justice, il était clair qu’au moins un élément de la bande avait obtenu l’approbation de nombreux fans, et c’était le Batman de Ben Affleck. Les adeptes de DC Comics attendait avec impatience le film solo de Bat Man, qui aurait l’acteur comme réalisateur, scénariste et protagoniste. Après plusieurs mois de travail, le script co-écrit avec Geoff Johns J’étais prêt, mais au début de 2017, l’acteur a décidé de remettre la chaise du réalisateur à quelqu’un d’autre, et Matt Reeves était l’élu. Alors, The Batman un nouveau chemin a commencé.

Décision de Matt Reeves

The Batman, qui démontrera qu’un super-héros millionnaire fonctionne, a tous les yeux sur le succès ou non. Récemment, Matt Reeves a révélé que l’idée d’un redémarrage dans l’histoire était la sienne.

«J’ai expliqué ce que je ferais, et j’ai dit, regardez, j’apprécie que vous vouliez que je fasse un film Batman, mais je ne veux pas simplement faire un film Batman; Je veux faire un film Batman qui a la chance d’être quelque chose de différent et d’humaniste, et qui peut utiliser des métaphores de genre. C’est la même raison pour laquelle j’ai fait des films pour [El Planeta de] les singes. Ces films étaient incroyablement personnels pour moi, malgré le fait qu’ils étaient ce qu’ils étaient. J’ai donc fait ma proposition pour ce que ce serait, et à mon grand plaisir, il s’est avéré qu’ils étaient totalement ouverts à cela », a-t-il révélé.