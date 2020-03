Matt Reeves a mis à jour le statut du tournage

Partager

Il y a plusieurs semaines, Matt Reeves a confirmé la suspension du tournage de The Batman en raison de la crise des coronavirus. Au milieu de cette pause, le réalisateur a révélé sur les réseaux sociaux l’état du tournage et le déroulement de l’équipe.

Le coronavirus a eu un effet très important sur l’industrie cinématographique, entraînant de nombreux films à retarder leur sortie et à suspendre leur tournage. The Batman C’était l’un d’entre eux, et cela a été rapporté dans un article à l’époque. Récemment, Matt Reeves Il a profité des réseaux sociaux pour dire comment était l’équipe et quel était le statut actuel du tournage.

Il y a beaucoup de fans qui meurent d’envie de voir The Batman. Mais, avec une pandémie qui secoue le monde, le film a subi quelques retards et inconvénients. Cependant, les fans ne perdent pas espoir et veulent savoir ce qui se passe avec la bande. Pour cette raison, Matt Reeves a raconté ce qui se passe actuellement avec la bande et l’état de santé de l’équipe: “Oui,nous avons fermé jusqu’à ce que tout le monde puisse rentrer en toute sécurité… nous sommes tous en bonne santé en ce moment, merci d’avoir demandé et de prendre soin de vous aussi… », a-t-il répondu à un fan.

Oui, nous avons fermé jusqu’à ce qu’il soit sûr pour nous tous de reprendre… Tout le monde est en sécurité pour le moment, merci de demander, et restez en sécurité aussi… https://t.co/wDhlYtphlm

– Matt Reeves (@mattreevesLA) 25 mars 2020

Que savons-nous de The Batman

On attend beaucoup du prochain opus du chauve-souris, cette bande étant dirigée par Matt Reeves avec un script co-écrit à côté de Mattson Tomlin. Quant au rôle principal, Robert Pattinson Il est choisi cette fois pour jouer un Bruce Wayne plus jeune accompagné de Zoë Kravitz, Colin Farrell, Andy Serkis, Jeffrey Wright et Peter Sarsgaard, entre autres. La date de sortie de Batman reste le 25 juin 2021, en l’absence de plus d’informations.

