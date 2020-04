Matt Reeves a révélé combien ils avaient pu enregistrer

Avec la pandémie mondiale générée par COVID-19, le film The Batman n’a eu d’autre choix que de suspendre sa production. Récemment, Matt Reeves a révélé jusqu’où ils étaient allés pour enregistrer.

Matt Reeves, directeur de The Batman, a-t-il assuré au moment où la période de quarantaine a commencé en raison du coronavirus, qui travaillait toujours sur le film depuis chez lui. À la suite de cette révélation, le cinéaste a voulu expliquer à quoi il se réfère exactement pour souligner que le tournage de la bande est loin d’être terminé. Dans une interview avec les médias américains Deadline, le réalisateur a assuré avoir 25% du film enregistré, un pourcentage qui souligne tout le travail qui nous attend.

“Nous ne préparons officiellement aucune scène pour le moment. En réalité, nous n’avons tourné qu’un quart du film, j’ai donc passé en revue l’ordre du jour, passé en revue les plans et planifié ce que nous avons devant nous “, a déclaré Matt Reeves, précisant qu’il était” trop tôt “pour parler de ce ce qui se passera avec The Batman. “Les Batman devront peut-être quitter Londres pour assurer la sécurité de l’équipe, mais je ne peux pas imaginer que nous ne tournerons pas là-bas. La situation ne cesse de changer“

Bien au contraire du script, un script dont Matt Reeves n’a pas l’intention de toucher une virgule. “Il m’a fallu deux ans pour travailler sur cette histoire et c’est un mystère très spécifique avec des notes de noir. Nous l’avons vraiment très bien exprimé. “

Un peu inattendu

Quant au COVID-19, la pandémie qui les a forcés à arrêter la production et même à prendre du retard dans le tournage, Matt Reeves a déclaré: “Cela se produit chaque fois que vous roulez.”

“Des choses inattendues se produisent et de petits accidents: tel est le défi de tout ce qui est vivant. Je dirais que les changements ont à voir avec le ton et les scènes que nous n’avons pas encore tournées et qui correspondent à ce que nous avons. Je pense que c’est l’occasion d’explorer un autre ton. Avec ces films, vous n’avez jamais assez de temps pour la préparation car ils sont très complexes et énormes à bien des égards. Cela me permet également de penser aux séquences les plus longues que nous avons encore en attente et comment nous allons les faireA révélé le réalisateur de The Batman, qui a également révélé que les films de super-héros ont servi d’inspiration.

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre une grande partie de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.