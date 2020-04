Matt Reeves a révélé les films qui ont inspiré

Le Batman est le prochain film DC Extended Universe qui promet d’être un énorme succès. Le film avec Robert Pattinson, sera réalisé par Matt Reeves, qui était chargé de révéler quels films de super-héros il a pris comme inspiration.

Les adeptes de Bruce Wayne sont très satisfaits de The Batman, le nouveau film de chauve-souris qui est en pleine production, ou du moins c’est ce qu’il faisait avant COVID-19. Cette bande est réalisée par Matt Reeves et avec Robert Pattinson. Dit redémarrage, ce sera un nouveau départ pour Batman au cinéma. Mais que pouvons-nous attendre de cette nouvelle version?

Au fil des ans, Batman Il était l’un des personnages qui a eu différentes actions en direct au cinéma. Mais, parmi les plus populaires, quatre acteurs peuvent être mentionnés principalement: Adam West, Michael Keaton, Christian Bale y Ben Affleck. West était une version comique et caricaturale; Keaton était un tournant et a ramené l’obscurité et le sérieux au super-héros; Bale a joué dans la surprenante trilogie de The Dark Knight, et Affleck a été considéré par certains fans comme l’une des meilleures versions de Batman.

De cette manière, Matt Reeves Il veut surprendre le public avec quelque chose de très différent de ce qui a déjà été vu. Pour cela, The Batman Il maintient les attentes sur un bâton très élevé, que les fans espèrent voir finalement comblées.

Vos inspirations

S’il y a une inspiration des adaptations passées dans Le Batman, Matt Reeves montre très clairement que ceux-ci proviennent de Tim Burton y Christopher Nolan (via le film de bande dessinée):

“J’ai pensé:” Eh bien, il y a eu des films Batman fantastiques “, et je ne veux pas faire partie d’une longue liste de films Batman où ce n’est qu’un de plus, j’ai l’impression qu’ils ont été vraiment distinctifs. Les meilleurs ont été incroyables. Ce que Nolan a fait était incroyable. Ce que Tim Burton a fait était vraiment unique », a déclaré le réalisateur.

Dans les deux cas, dans la duologie de Burton et dans la trilogie de Nolan, les secondes parties sont considérées comme les meilleures. Matt Reeves loue la performance de Michelle Pfeiffer comme Catwoman dans Batman revient et la capacité du réalisateur à capturer des images fantastiques très personnelles. Concernant Batman: The Night Knight, le directeur de The Batman avait des commentaires très positifs sur Heath Ledger comme lui Joker:

“Je pense que la performance de Heath Ledger et sa conception du Joker dans ce film sont inoubliables. Et la bataille avec laquelle il s’est engagé, vous savez, avec Batman / Bruce est incroyable. Mais ce qui reste le plus en vous, c’est cette conception, en particulier, je pense au Joker. Ce film raconte à quel point il est horrible de voir l’abîme, cette idée de ce niveau de nihilisme. L’idée que vous ne pouviez rien faire car même en le détruisant, vous atteigniez ses objectifs. C’est simplement une notion terrifiante qui parlait d’un aspect de la nature humaine et qui était vraiment profonde », a-t-il conclu.

