Matt Reeves fait allusion à l’état d’esprit de Bruce Wayne dans The Batman, espère donner au film des enjeux émotionnels

Le Batman est bloqué comme tous les films pendant la pandémie actuelle, mais Matt Reeves a fourni un indice sur le type de film que ce sera dans de nouvelles interviews. Reeves, qui a écrit et dirige le film avec Robert Pattinson, a discuté du projet avec le New York Times tout en faisant la promotion de Tales From the Loop et a expliqué comment il essayait de faire le film plus qu’un simple film d’action rempli de capes.

“Bien sûr, ces choses doivent être exploitées de manière à faire gagner de l’argent à ces entreprises”, a déclaré Reeves. «Vous ne savez jamais si les personnes en charge de ces adresses IP seront ouvertes à votre vision. Mais si ce n’était pas le cas, je n’aurais pas fait Batman. J’étais genre, regardez, il y a eu de grands films Batman et je ne veux pas juste faire un film Batman. Je veux faire quelque chose qui a des enjeux émotionnels. Mon ambition est qu’il soit incroyablement personnel en utilisant les métaphores de ce monde. Cela ressemble à ce retour vraiment étrange aux films sur lesquels je suis venu des années 70, comme Klute ou Chinatown. Je ne dis pas que nous réalisons quelque chose comme ça. Ce sont des chefs-d’œuvre. Mais c’est l’ambition. ”

Reeves a également discuté de l’endroit où Bruce Wayne en était au point du film avec Nerdist, en disant: «Je voulais faire non pas un conte d’origine, mais un conte qui reconnaîtrait toujours ses origines, en ce qu’il a formé qui il est. Comme ce gars, il a beaucoup de mal, et c’est comme ça qu’il essaie de dépasser cette lutte, mais cela ne veut pas dire qu’il comprend même parfaitement, vous savez. C’est toute cette idée du moi de l’ombre et de ce qui vous motive, et de ce que vous pouvez incorporer, et de ce que vous faites que vous ignorez. Il y a quelque chose là-dedans qui se sent très psychologique, très émotif, et on avait l’impression qu’il y avait un moyen d’explorer cela avec la corruption dans cet endroit, Gotham. Cela semble très courant. Je pense que c’est toujours le cas. Il n’y a presque pas de temps où vous ne pouvez pas faire une histoire sur la corruption. Mais aujourd’hui, cela semble encore incroyablement résonnant et peut-être, de mon point de vue, peut-être plus que peut-être à un autre moment. »

The Batman stars Pattinson comme Bruce Wayne / Batman, Zoë Kravitz comme Catwoman, Paul Dano comme The Riddler, Jeffrey Wright comme commissaire Gordon, Andy Serkis comme Alfred Pennyworth, Colin Farrell comme Penguin, John Turturro comme Carmine Falcone et Peter Sarsgaard comme DA Gil Colson. Il devrait sortir le 25 juin 2021 en supposant qu’aucune date de sortie ne soit déplacée en raison du retard de production.