Matt Reeves publie des images de test d’écran de Robert Pattinson dans le rôle de Batman

Le premier regard sur Robert Pattinson en costume pour The Batman est le court métrage en ligne des images de test de Matt Reeves. Reeves a publié une vidéo de séquences de test pour Pattinson dans le Batsuit to Vimeo, que vous pouvez consulter ci-dessous avec quelques captures d’écran. THR rapporte que la séquence a été filmée par le réalisateur de la photographie Greig Fraser et que la musique est venue du compositeur de The Batman Michael Giacchino.

Pattinson joue dans le film avec Zoe Kravitz comme Catwoman, Paul Dano comme Riddler, Colin Farrell comme Penguin, John Turturro comme patron du crime Carmine Falcone, Jeffrey Wright comme commissaire Gordon, Andy Serkis comme Alfred et Peter Sarsgaard comme Gotham City DA. Reeves a co-écrit le film, qui est actuellement en tournage à Londres, avec Mattson Tomlin.

Le Batman ouvre le 25 juin 2021.

The Batman – Camera Test de Matt Reeves sur Vimeo.