Matthew McConaughey et Nic Pizzolatto reviennent pour collaborer sur ‘Redeemer’, série dramatique FX

Going Deadline, nous savons que Nic Pizzolatto (créateur de «True Detective») et Matthew McConaughey («Dallas Buyers Club»), oscarisé, sont revenus se rencontrer pour travailler sur une nouvelle série dramatique intitulée «Rédempteur». FX a acquis le projet avec l’engagement de réaliser le script de la série qui sera mise en vedette par McConaughey.

Créé par Pizzolatto et inspiré par le premier roman de Patrick Coleman, ‘The Churchgoer’, dans la série, nous verrons McConaughey comme un ministrodisolute transformé en un agent de sécurité dont la recherche d’une femme disparue au Texas le mène à travers un complot criminel chargé de corruption Dans le même temps, l’impact passé et présent sont entrelacés autour d’un mystère de violence et de tromperie qui augmente à chaque étape.

Pizzolatto et McConaughey seront les producteurs exécutifs de la série qui mettra en vedette la production de Fox 21 Television Studios et FX Productions (tous deux détenus par Disney). “Nous sommes ravis de commencer notre partenariat créatif avec Nic Pizzolatto et Matthew McConaughey dans” Redeemer “. Les deux seront ensemble pour la première fois depuis la première saison de” HBO’s Detective Test “”, a déclaré Eric Schrier, président de FX Entertainment.