Matthew McConaughey était frustré par la façon de travailler de Guy Ritchie

L’acteur Matthew McConaughey, il se sentait frustré quand il a roulé Les messieurs: les seigneurs de la mafia de Guy ritchie.

Le directeur Guy ritchie Il a développé son propre style au fil des ans, en particulier lors de ses films policiers emblématiques tels que RocknRolla, Revolver, Snatch: Pigs and Diamonds et Lock & Stock. Mais sa façon de travailler est entrée en collision avec celle de l’acteur Matthew McConaughey.

Les messieurs: les seigneurs de la mafia est le retour de Guy ritchie au genre criminel après l’adaptation du classique animé Disney Aladdin. Le nouveau film se concentre sur plusieurs entités criminelles qui rivalisent pour acquérir l’empire du pot. Le film est stylistique et exagéré, permettant au casting de stars hollywoodiennes d’avoir l’opportunité de briller. Le protagoniste est Matthew McConaughey, même s’il s’avère qu’il a eu des difficultés à travailler avec le style du réalisateur britannique.

Il semble que Guy ritchie C’est un cinéaste qui utilise des réécritures lorsqu’il travaille avec ses acteurs. Cela a certainement frustré Matthew McConaughey au début du processus de Messieurs: les seigneurs de la mafia, mais il semble qu’il ait finalement fait volte-face. D’autant plus que les réécritures étaient bien meilleures que le matériel qu’il avait initialement préparé.

Chaque acteur prépare son personnage différemment.

Matthew McConaughey C’est un acteur qui prend le rôle, puisqu’il l’étudie à fond avant le tournage, donc si vous changez le scénario, il est normal qu’il ne rentre pas dans votre façon de travailler. Bien que l’acteur lui-même ait reconnu que ce style, il fonctionnait parfaitement pour le ton du film Les messieurs: les seigneurs de la mafia. Puisqu’il y a beaucoup de lignes de dialogue cinglant et de scènes délirantes entre de grands acteurs.

Le casting comprend également Charlie Hunnam, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Colin Farrell et Tom Wu. The Gentlemen: The Mafia lords sera présenté le 28 février 2020.

Article précédentLe Falcon et le soldat d’hiver: premières photos des États-Unis Agent

Next articleWolverine, Daredevil et Spider-Man explorent leur sombre avenir

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.