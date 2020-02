Mauvais tour 3: le destin du bébé à trois orteils expliqué

le Mauvais tournant La franchise dépend de sa famille de cannibales consanguins et mutants pour envoyer des voyageurs dans le désert de Virginie-Occidentale, mais la trame de fond de Wrong Turn 2 a mis en jeu un bébé mutant: qu’est-il arrivé au bébé Three Toes?

Tous les méchants de films d’horreur n’obtiennent pas des antécédents ou des histoires d’origine étendus, mais Wrong Turn 2: Dead End a commencé à relier les points entre le premier film et le second, qui a sorti directement en vidéo au lieu de théâtral, une direction que le reste des films a pris aussi. En faisant ce changement, les tueurs de cannibales sont devenus plus que des babillards, des tueurs vivant dans les bois avec un penchant pour les pièges ingénieux et des compétences de chasse raffinées. Bien qu’il y ait finalement eu une préquelle avec Wrong Turn 4: Bloody Beginnings et Wrong Turn 5: Bloodlines étant une préquelle de Wrong Turn de 2003, la suite était en avance sur le jeu en humanisant suffisamment les méchants pour intriguer le public, même s’ils étaient certainement encore monstrueux. .

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: L’histoire des trois doigts et des cannibales de Wrong Turn expliquée

Un tel personnage qui a réussi à être un peu plus sympathique que la plupart est connu sous le nom de Baby Three Toes. Bien qu’il fasse toujours partie du même clan méchant, Three Toe rejoint le rang d’autres méchants mutants attachants comme le jeune Victor Crowley dans Hatchet et même la suite de Pumpkinhead. Cependant, l’innocence d’un bébé ou d’un enfant ne signifie pas toujours quoi que ce soit dans les films d’horreur, comme cela a été prouvé dans Wrong Turn 3: Left For Dead.

Qu’est-il arrivé au bébé trois orteils au mauvais tour 3?

Baby Three Toes est né à Ma et Pa – frères et sœurs – au mauvais tour 2. Horriblement défiguré depuis sa naissance, Three Toes est né dans la cabine de leur père. Bien que ses parents aient tous deux connu un destin horrible pendant le film, lui – et le seul autre membre survivant de leur clan, Three Finger – s’est échappé. Three Finger a été un membre éminent de la franchise Wrong Turn et est le seul mutant à apparaître dans les six films. Dans le premier film, il a réalisé les tueries avec ses frères Saw Tooth et One Eye. Dans Wrong Turn 2, d’autres membres de sa famille ont été présentés, y compris les parents de Three Toes, Ma et Pa, ainsi que frère et sœur. Saw Tooth et One Eye sont morts à la fin de Wrong Turn, et le deuxième film sert de suite.

Dans Wrong Turn 3: Left For Dead, il est le méchant principal. Cependant, il n’est pas seul. Le troisième film montre le passage du temps clair en vieillissant Three Toes, qui est maintenant un garçon. Dans le film, il y a des scènes qui montrent Three Toes prenant soin du garçon mutant comme un fier oncle, lui apprenant leurs manières en lui montrant comment installer des pièges. Cependant, un groupe de condamnés évadés tombe sur l’un des pièges de Three Toes et décide d’attaquer le garçon, de commenter ses orteils et ses difformités, puis de le décapiter. Après cela, ils ont placé sa tête sur un brochet et l’ont laissé humilié, même dans la mort.

Three Finger est tombé sur son corps et, enragé, a recherché une quête de vengeance qui a conduit à un bain de sang qui a alimenté le reste du film. Alors que Three Toes était certainement un méchant en herbe qui aurait probablement grandi pour être juste un autre méchant dans le Mauvais tournant franchisé, sa mort était toujours tragique et a montré que ces tueurs sont plus que de simples monstres sans cœur: ils sont une famille qui essaie juste de survivre, ce qui subvertit bon nombre des stéréotypes slasher classiques.

Suivant: Mauvais virage 3 inclus un point de repère du premier film

Marvel a de gros problèmes pour présenter les X-Men au MCU

A propos de l’auteur

Jack Wilhelmi est l’éditeur de fonctionnalités d’horreur à ., et est avec le site depuis 2019. Il est un fan permanent du genre d’horreur et aime toute excuse pour discuter de sujets liés au genre, car aucun de ses amis n’ose le défier dans trivia d’horreur. Il a été publié sur le blog indépendant d’horreur Morbidly Beautiful et a couvert de grands festivals de films de genre tels que Cinepocalypse à Chicago. Il a également été juge au Festival du film Axe Wound.

Dans son temps libre, il est un père de chien dévoué pour un chiot de sauvetage plein d’entrain nommé Peter Quill et aime faire du bénévolat avec diverses organisations de sauvetage d’animaux. Jack aime voyager et explorer le tourisme sombre et d’autres lieux hantés. Il aime étudier la psychologie, le paranormal et regardera littéralement n’importe quel film B schlocky sur la planète pour rire. Suivez-le sur Twitter @JackMacabre ou son chien sur Instagram @quillthethrill.

En savoir plus sur Jack Wilhelmi