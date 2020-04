Mauvaise éducation – Critique (HBO)

En 2017, le réalisateur Cory Finley a présenté son premier long métrage, Thoroughbreads, une histoire écrite par lui-même sur une paire de criminels adolescents qui ne semblait pas casser même une assiette. Deux ans plus tard, le crime est à nouveau au centre d’un de ses films, mais cette fois, le réalisateur s’appuie sur une histoire vraie pour nous présenter Hugh Jackman en tant que directeur du Roslyn School District. Il recherche le meilleur pour son école, par exemple: passer du n ° 4 de l’État de New York au n ° 1. Cependant, il y a un détail: d’étranges rapports financiers sur les comptes et les factures.

Finley a perfectionné son style depuis ce thriller pour les jeunes et ici, il présente une histoire beaucoup plus miteuse entre les enseignants, la commission scolaire et les élèves. Son récit flirte entre ces histoires vraies avec des personnages loufoques de style Adam McKay dans The Big Bet, tandis que ses élèves se souviennent des élèves de l’école secondaire George Washington Carver dans Election d’Alexander Payne.

Les histoires américaines ont été caractérisées en nous montrant que cette «terre d’opportunité» où qu’importe la route pavée, il y aura toujours un moyen d’atteindre l’objectif. Dans Bad Education, le personnage de Hugh Jackman reflète une vision tordue de ce rêve américain à travers une fausse condescendance. L’excellence est possible … tant que nous cachons très bien nos taches de boue.

S’il est vrai que l’histoire sur laquelle Bad Education est basée est intrigante, les performances de Hugh Jackman et Allison Janney poussent le film à des niveaux qui ne se trouvent généralement que dans les productions de films de saison primées ou les festivals de films. Ce n’est pas pour rien que ce film a été présenté au dernier Festival du film de Toronto où il a été acquis par HBO.

Le reste de la distribution secondaire est également à la hauteur des circonstances. Surtout Ray Romano et la jeune Geraldine Viswanathan, que nous avons vus dans Ne les touchez pas et qui jouent ici l’étudiante Rachel Kellog, qui était responsable des irrégularités dans les comptes et les factures. Elle passe de l’étudiant moyen à un petit disciple de Tous les hommes du président.

Jackman nous donne un personnage complexe, un personnage qui, entre les mains d’un autre acteur, aurait été impossible à comprendre ou à sympathiser. Nous l’aimons, nous comprenons ses actions, nous voulons qu’il s’en tire, mais en même temps nous savons que le crime a des conséquences. C’est surtout pour célébrer la séquence finale de l’histoire, où Finley se termine de la même manière qu’elle a commencé, bien que cette fois, tout soit différent.