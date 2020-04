Max Steel: Classement de tous ses films

acier mattelmax

Dans les années 90, la célèbre société de jouets Mattel (fondée par Harold Matson et Elliot Handler), le même derrière le succès de Barbie, a osé lancer une figurine d’action appelée Max Steel. Ce jouet en plastique a franchi les frontières et la marque a réussi à en faire un produit transmédia, atteignant les maisons de centaines de filles et de garçons sous forme de bandes dessinées, de jeux vidéo, d’une série télévisée et d’une poignée de films.

Créé par Greg Weisman, la série d’animation CGI de Max Steel a fait ses débuts sur le petit écran pour la première fois en février 2000 et s’est terminée en janvier 2002 avec un total de 36 épisodes répartis sur trois saisons. Même si vous vous en souvenez, dans notre pays, il était habituel d’en profiter via le signal de la chaîne 5, le samedi (même le dimanche) le matin.

L’émission nous a présenté un jeune orphelin de 19 ans nommé Josh McGrath, un expert des sports extrêmes, qui est adopté par le partenaire de son père et meilleur ami, Jefferson Smith, qui possède une usine d’articles de sports extrêmes, mais ne sert que une façade de N-TEK, la Secret Intelligence Agency contre le terrorisme. Lors de sa visite à l’usine, Josh confronte Psycho et son groupe d’agents; cependant, il est gravement blessé lorsqu’il est exposé à des nanomachines microscopiques, mieux connues sous le nom de “Nano Tech Max”. Près de perdre sa vie, Josh subit une opération secrète qui le transforme finalement en Max Steel, le meilleur agent N-TEK avec des pouvoirs turbo et des équipements de haute technologie pour vaincre les méchants les plus redoutables.

Les aventures extrêmes de Max Steel n’auraient pas eu le même sens sans la compagnie d’alliés importants comme lui Jefferson Smith; Berto Martínez, expert mondial de l’informatique et de la technologie turbo; Forge Ferrus, l’un des combattants les plus qualifiés de N-TEK et expert en armes de haute technologie; ainsi que des experts en combat Rachel Leeds y Kat Ryan, entre autres personnages. Ensemble, ils ont combattu des méchants mémorables, y compris Psycho, Vitriol, Bio-Constrictor et Elementor.

En 2013, la franchise a subi une cure de jouvence brutale que les fans les plus fidèles du célèbre agent secret en voulaient. Ainsi, Mattel et Cartoon Network ont ​​présenté une nouvelle série animée, ainsi que de nouveaux films basés sur le personnage, mais cette fois sous le nom de Maxwell “Max” McGrath, dont les pouvoirs dérivaient d’une technologie extraterrestre très avancée appelée Steel. En outre, en 2016, un film d’action en direct du personnage a été publié, qui n’a pas été très bien accueilli par le public et les critiques.

Actuellement, les lacunes de l’intrigue, les erreurs ou les situations dénuées de sens pourraient devenir évidentes, ainsi que la faible qualité de l’animation – qui s’est finalement améliorée -. Cependant, il est indéniable que ce Max Steel du début du siècle a marqué l’enfance de toute une génération qui a grandi avec le personnage au cours d’une décennie. Pour cette raison, nous avons fait ce classement avec ses meilleurs films dérivés de la série animée.

Certains des films inclus dans cette liste sont disponibles gratuitement sur la chaîne YouTube OfficialMaxSteel.

Max Steel: Crise biologique (Dir.Greg Richardson, 2008)



Dans cette cassette, Max rencontre Cytro, un robot programmé par le méchant Dr Grigor Rendel pour le détruire. Cependant, une faille dans sa programmation fait de Cytro un allié de Max. En plus d’enquêter sur une jungle contaminée, Max doit arrêter Elementor et Extroyer avant de gagner le pouvoir d’un ancien cristal de comète sous la surface de la Terre. Peut-être l’un des films les plus faibles de toute la franchise, en raison du scénario et des méchants peu convaincants et non pertinents comme le Dr Rendel, ses robots et surtout quand il devient évident qu’il contrôle Elementor, qui n’est plus un grand méchant, mais un simple serviteur. Il convient de rappeler que la franchise n’a jamais été absous des trous de parcelle et des erreurs de continuité; cependant, dans cette bande, ils sont devenus assez évidents. De plus ce film s’est avéré être l’adieu au leader de N-TEK: Jefferson Smith, qui n’est pas revenu pour avoir un poids pertinent dans les histoires suivantes.

Max Steel: Makino’s Revenge (Audu Paden, Greg Richardson et Vincent Edwards, 2011)



Le film a marqué les débuts de Makino en tant que méchant. L’histoire suit les aventures de Max Steel face à la célébrité, car ses exploits sont maintenant télévisés – peut-être une situation légèrement hors de propos si l’on considère que Max Steel est un agent secret. En utilisant sa capacité à contrôler les machines, Makino tourne l’humanité contre Max, mais tout est encore plus compliqué lorsque Cytro est à court de pouvoir, Berto est kidnappé et N-TEK est obligé de fermer ses portes. Makino s’est avéré être le dernier des méchants de l’agent; Cependant, malgré son potentiel, l’histoire vacille en n’ayant pas donné le meilleur développement et le meilleur but au personnage.

Max Steel contre la menace mutante (Dir.Greg Richardson, 2009)



Mattel et Rainmaker Entertainment Productions ont choisi de présenter un nouveau méchant: Toxzon. Cette fois, Max Steel fait face à une mission beaucoup plus dangereuse, mais à nouveau accompagnée de Cytro contre Titus Octavius ​​Xander, un ancien super agent N-TEK qui a été transformé en un gaspillage toxique de chair et de sang. Les héros doivent arrêter Toxzon et ses serviteurs mutants répugnants, avant de détruire N-TEK et le monde entier. Toxzon se révèle être un méchant au sommet de Psycho et avec une histoire intéressante. Même avec ses faiblesses dans l’intrigue, il convient de noter la dynamique sarcasme-humour entre Max Steel et Cytro.

Max Steel contre The Toxic Legion (Dir. Greg Richardson et Audu Paden, 2010)



Ce film a commencé à être l’un des plus ambitieux lorsque nous avons présenté une sorte de crossover dans lequel Max Steel doit affronter trois de ses grands ennemis: Elementor, Extroyer et Toxzon, encore une fois pour sauver le monde et éviter une tempête toxique. Curieusement, les écrivains ont choisi de racheter Extroyer et de lui donner la fin qu’il méritait; Cependant, Elementor reste à nouveau un méchant secondaire.

Max Steel: Monster Alliance (Dir. Greg Richardson, 2012)



Ce long métrage s’est avéré être la fin définitive d’une décennie avec Max Steel, comme nous le connaissions – avant le redémarrage controversé – mais a également mis l’agent secret dans l’une de ses missions les plus meurtrières en affrontant Elementor, Toxzon et Makino. Dans ce film, Max Steel a une nouvelle équipe, dirigée par Forge Ferrus (remplaçant Jefferson Smith) et sa fille. La triade de méchants brille beaucoup plus que celle que nous avons vue dans Max Steel vs The Toxic Legion (2010), cependant, il est dommage qu’Elementor – ce grand méchant de The Domain of the Elements (2005) et Countdown (2006) – sont devenus les serviteurs de Toxzon. Mais sans aucun doute, la bande divisée en six parties, a donné un adieu digne au célèbre héros d’action.

Max Steel: Maîtriser les éléments (Dir. Sean Sullivan, 2005)



La fin ouverte de Endangered Extinct a fait place à la suite La maîtrise des éléments, dont la nouvelle menace a été présentée comme Elementor, un méchant extrêmement puissant, qui a la capacité de se transformer en eau, air, terre, feu et métal, créé par l’ancien ennemi de Max Steel: Bio-Constrictor et dont l’objectif est de détruire la Terre. Dans cette nouvelle aventure, un clone bio-con appelé Elementor est accidentellement libéré dans le but de rassembler cinq isotopes et de devenir plus puissant et de contrôler les forces qui gouvernent la nature. Curieusement, à partir de cette bande, le jeu de la double identité est laissé de côté et nous ne reverrons jamais Josh McGrath, mais Max Steel. Le film se distingue par avoir un méchant à la hauteur de ses prédécesseurs et pour une animation supérieure à la série animée et Endangered (2004); en plus d’une bande originale passionnante, encore une fois, sous les ordres de Brian Carson.

Max Steel vs The Dark Enemy (Dir. William Lau, 2007)



Dans cette nouvelle aventure, Max Steel doit affronter un nouveau rival: l’ancienne star des sports extrêmes Troy Winter. Dans une course – ou plutôt une poursuite – pour récupérer un puissant météore de cristal (magnétos), Winter se transforme accidentellement en la nouvelle et puissante némésis du héros: Extroyer avec la capacité de voler à ses victimes leurs pouvoirs et leur force. Encore une fois, Max Steel et l’équipe N-TEK doivent arrêter Extroyer et ainsi éviter une menace nucléaire qui menace la vie sur Terre. Le film est attrayant précisément à cause du nouveau méchant – que nous avions déjà vu dans un caméo d’Endangered (2004) -, qui se distingue par sa supériorité morale, son ambition et peut-être ses pouvoirs. Le cinéma surprend dans son acte final grâce à la confrontation entre Extroyer et Elementor.

Max Steel: Endangered (Dir. Sean Frewer, 2004)



À la fin de la série animée, les créateurs ont choisi de prolonger l’histoire de Max Steel. Alors suivant la ligne de ses origines, cette fois le héros jouant avec sa double identité de Josh McGrath se rend aux confins du continent américain pour faire partie d’un événement sportif qui rassemble les principaux athlètes extrêmes et les teste sur scène naturel d’Argentine et du Brésil. Cependant, les choses se compliquent lorsque Max fait face à une nouvelle menace lorsque N-TEK commence à remarquer que les espèces menacées sont manipulées génétiquement et robotiquement. Ils découvrent rapidement que la menace susmentionnée est dirigée grâce à une alliance entre Psycho et Bio-Constrictor. Cependant, le combat ne lui fera pas face seul, puisque Steel aura de son côté son équipe inséparable composée de Berto, Kat, Jefferson et d’un allié inattendu: un jaguar qui finit par devenir son meilleur ami. Sans aucun doute, un film qui sauve l’intimité de la série animée nous présentant deux des meilleurs méchants de la franchise, accompagné d’une excellente bande originale de Brian Carson, mais surtout pariant sur l’introduction dans son intrigue (dédiée à un public enfants) des questions aussi importantes que l’environnement et les espèces menacées.

Max Steel: Compte à rebours (Dir. Sean Sullivan, 2006)



Dans cette cassette, le célèbre agent secret rencontre un vieux méchant: Psycho, qui a élaboré un plan d’urgence pour éliminer Max Steel. Cependant, ce n’est pas le seul inconvénient, car alors que l’équipe N-TEK croyait qu’Elementor avait disparu, la réalité est qu’il refait surface avec plus de force pour dominer la Terre. Max – et son nouveau pouvoir d’adrénaline – ainsi que son équipe d’agents secrets font tout pour l’arrêter. Jusqu’à présent, la bande sonore est toujours un atout pour le personnage, bien que cette fois elle ait été fournie par Brian Kirk, Greg Burns et Jeffs Burns. Peut-être vaut-il également la peine de souligner la bataille initiale entre les clones Psycho et Steel, ainsi que la confrontation finale entre Max Steel et Elementor contrôlant chacun des éléments de la nature.