McDonald’s a ramené la célèbre série de salsa

Rick et Morty ont laissé de nombreuses scènes mémorables au fil de leurs saisons. L’un d’eux est la sauce Sichuan, que McDonald’s a lancée pour promouvoir Mulan il y a des années et est devenue la préférée de Rick. Bonne nouvelle! La sauce revient au fast-food.

Peut-être de la sauce sichuan pour des pépites de McDonald’s a été utilisé pour promouvoir Mulan, mais la vérité est que la grande popularité de l’assaisonnement est due à Rick et Morty, la série adulte de Natation adulte. Après plusieurs demandes des fans de la série animée, le fast-food a décidé de ramener le fameux assaisonnement.

Il y a quelques heures, McDonald’s a confirmé que pendant un temps limité, les fans de Rick et Morty vous pouvez essayer la précieuse sauce sichuan Mulan qui est mentionné lors du premier épisode de la troisième saison. Bien que ce ne soit que pour un temps limité, les fans ont rapidement montré leur enthousiasme pour le retour de l’assaisonnement.

Le fanatisme de Rick

Pour ceux qui ne comprennent pas la référence, la sauce Nichgets Sichuan est censée être la meilleure sauce de l’univers selon Rick. Au cours de la troisième saison de Rick et MortyLorsqu’un groupe d’extraterrestres essaie d’obtenir la formule géniale pour ouvrir des portails interdimensionnels, le protagoniste voyage dans ses souvenirs pour nous montrer son histoire d’origine, mais avant de le faire, il se rend dans un McDonald’s pour acheter la sauce qu’il aime tant.

Dans l’épisode, nous découvrons une fausse histoire d’origine dans laquelle Rick est responsable de la mort de sa femme et de sa fille lorsqu’il refuse d’inventer cette même formule et une version alternative de lui-même fait exploser sa famille pour le forcer à le faire. Cette histoire s’avère fausse et un piège pour Rick de prendre le contrôle du simulateur dans lequel les extraterrestres l’ont fait kidnapper. La seule chose qui est vraie, comme le révèle le personnage, est que la sauce Sichuan est sa préférée de tout le multivers.

Rick et Morty Non seulement il a atteint sa popularité dans le monde entier, mais il a également aidé McDonald’s pour mener une bonne campagne marketing. Tout le monde a gagné. Si vous avez hâte de voir la quatrième saison de la série, nous vous disons ici à votre retour.

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.