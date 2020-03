MCU Spider-Man 3 commence le tournage en juillet, confirme Tom Holland

Tom Holland a confirmé que les MCU Spider-Man 3 commencera le tournage en juillet. La version néerlandaise de Peter Parker est avec le MCU depuis Captain America: Civil War en 2016, et depuis sa première apparition, il est devenu un grand favori des fans. Largement salué pour sa performance, Holland est apparu jusqu’à présent dans cinq films MCU, dont deux aventures solo de Spider-Man. Son avenir MCU était temporairement en danger l’année dernière après que Disney et Sony n’aient pas pu négocier de nouvelles conditions qui permettraient à Spidey de rester dans la méga-franchise. Cependant, après plus de discussions et un appel téléphonique ivre de Hollande, les deux studios sont parvenus à un nouvel accord.

Spider-Man est maintenant garanti d’apparaître dans Spider-Man 3 et un autre film MCU, bien que certains espèrent qu’il restera plus longtemps. En attendant, tous les yeux sont tournés vers Spider-Man 3 car il reprendra de Spider-Man: loin de chez soi l’été dernier, qui s’est terminé sur un cliffhanger. Le public a vu pour la dernière fois l’identité de Peter révélée au monde entier après avoir été encadré par Mysterio (Jake Gyllenhaal). Tout le monde est impatient de voir ce qui se passera ensuite pour le sympathique webslinger, et rien de plus que Holland lui-même.

Tout en parlant à Inquirer.net, Holland a confirmé que le tournage de Spider-Man 3 devait commencer en juillet. Cette date de début avait déjà été annoncée, mais c’est la première fois que Holland lui-même la confirme. La production commencera à Atlanta, mais elle aura également lieu dans d’autres endroits, y compris en Islande. En plus de confirmer le début de juillet, Holland a décrit l’histoire du film comme “absolument folle” et a confirmé que Zendaya reviendrait sous le nom de Michelle “MJ” Jones.

Holland semble sincèrement enthousiaste à propos de son dernier tour en tant que Spider-Man, ce qui ne devrait pas surprendre quiconque l’a entendu parler de ce rôle. Holland a déjà déclaré qu’il croyait que Spider-Man appartenait au MCU, quelque chose qui a été répété par les fans du monde entier. La période où Disney et Sony s’étaient séparés sur l’avenir de Spider-Man a laissé beaucoup de gens dévastés, y compris Holland lui-même. Heureusement, Spider-Man restera où il est pour le moment.

Le nouvel accord entre Disney et Sony signifie également que Spider-Man de Hollande pourrait apparaître dans n’importe quel film Marvel de Sony. La rumeur veut que Holland ait un camée dans Venom 2, et la sortie de Sony en juillet, Morbius, est déjà confirmée pour avoir des connexions MCU. Si le camée se révèle être une réalité, les fans n’auront pas à attendre aussi longtemps pour revoir Holland dans le personnage. Sinon, les MCU Spider-Man 3 est attendu en juillet 2021.

Dates de sortie clés

Veuve noire (2020)Date de sortie: 01 mai 2020

Éternels (2020)Date de sortie: 06 nov.2020

Shang-Chi et la légende des dix anneaux (2021)Date de sortie: 12 février 2021

Docteur Strange dans le multivers de la folie (2021)Date de sortie: 07 mai 2021

Spider-Man: Retrouvailles 3 (2021)Date de sortie: 16 juil.2021

Thor: amour et tonnerre (2021)Date de sortie: 05 nov.2021

Panthère noire 2 (2022)Date de sortie: 06 mai 2022

