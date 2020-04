MCU Spider-Man 3 n’inclut pas Daredevil de Charlie Cox

Charlie Cox dit que sa version de Daredevil de Netflix ne fera pas son apparition dans les studios Sony et Marvel Spider-Man 3. Après que la popularité de Marvel Cinematic Universe ait considérablement augmenté avec la sortie de The Avengers, Marvel et Netflix se sont associés pour apporter plus de contenu Marvel au service de streaming populaire. Le premier spectacle de l’accord était Daredevil, qui a présenté le public à Cox en tant que Matt Murdock. Grâce au ton plus adulte de la série, la performance de Cox s’est immédiatement démarquée et a laissé les fans de Marvel demander un croisement avec les films.

Malgré Daredevil qui a fonctionné pendant trois saisons et le personnage apparaissant dans The Defenders, ce croisement n’est jamais venu et le temps de Cox comme Daredevil a apparemment pris fin avec l’annulation de la série. Mais, les fans ont espéré que Marvel Studios relancerait la série quand ils seraient légalement autorisés à le faire ou que Cox reprendrait son rôle de super-héros dans un film MCU. L’espoir pour un tel rôle n’a grandi qu’après qu’il soit devenu une théorie populaire selon laquelle Daredevil pourrait apparaître dans Spider-Man 3. Daredevil pourrait aider Peter Parker après que Spider-Man: loin de chez soi se soit terminé en le faisant sortir comme Spider-Man et en étant accusé de meurtre Mysterio.

Lors d’une récente interview avec ComicBook, cependant, Cox a mis fin aux rumeurs selon lesquelles cela se produirait avec son Daredevil. Bien que les rumeurs d’une telle apparition ne soient jamais venues de sources fiables, Spider-Man 3 est devenu l’endroit idéal dans l’esprit des fans pour que Daredevil revienne. Mais, Cox confirme qu’il n’a eu aucune discussion sur un tel retour et que si Daredevil apparaît dans le prochain film Spider-Man, ce ne sera pas lui dans le costume. Cox a déclaré:

Je n’avais pas entendu ces rumeurs, mais ce n’est certainement pas avec mon Daredevil. Je n’y suis pas impliqué. Si c’est vrai, ce n’est pas avec moi. C’est avec un autre acteur.

L’idée que Spider-Man de Tom Holland et Daredevil de Cox partagent l’écran est une idée que les fans ont depuis des années, même les acteurs impliqués ont manifesté leur intérêt pour le crossover. Cependant, les complications juridiques entre Netflix et Marvel, ainsi que le délai requis pour réaliser un crossover, l’ont empêché de se produire. Au moment d’écrire ces lignes, Marvel Studios ne peut même pas légalement commencer à développer des plans pour Daredevil, car ils doivent attendre deux ans après l’annonce de l’annulation. C’est pourquoi Daredevil apparaissant dans Spider-Man 3 est toujours apparu peu probable.

Cox excluant maintenant la possibilité que son Daredevil apparaisse dans Spider-Man 3, il reste à voir quels sont les plans des studios Marvel pour le personnage et le casting. Bien que la représentation de Daredevil par Cox soit appréciée des téléspectateurs, Marvel Studios pourrait vouloir un nouveau départ avec une version grand écran du personnage. Après tout, le retour de Cox en tant que Daredevil ferait des émissions Netflix / Marvel une partie officielle du canon MCU, ce qui pourrait être compliqué à expliquer. Sans surprise, Cox est prêt à reprendre le rôle et ce serait formidable de le revoir dans le costume rouge aux côtés d’autres héros de Marvel – mais Spider-Man 3 ne sera pas là où cela se produit (si c’est le cas).

